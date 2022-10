La novia de Nicolás Cabré rompió el silencio y confirmó lo que todos sospechaban: "Medio país"

El actor está en pareja nuevamente tras su ruptura con Laurita Fernández. La conductora de Bienvenidos a Bordo también rehízo su vida sentimental, ya que se la vio a los besos con "Peluca", el productor del mencionado programa.

Antonella Natale habló sobre su relación con Nicolás Cabré días después de que se diera a conocer el noviazgo a nivel público. La joven contó cómo es su vínculo con el padre de Rufina, la hija mayor de Eugenia "la China" Suárez, y reveló qué es lo que más le gusta del actor.

"La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos. Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor. Es muy lindo", comentó la pareja de Cabré en diálogo con Socios del Espectáculo. Y agregó: "No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él".

Natale aseguró que tiene un gran aprecio por la estrella de telenovelas como Son Amores, Botineras y Los Únicos. Tras ser consultada por si estaba enamorada de Cabré, Antonella fue contundente en su descargo: "¿Enamorados? ¡Qué palabra! No, nada que ver. Estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso".

"Yo estaba en otra. Cero del medio. Me ha chamuyado medio país, pero cero. Conozco a Laurita pero de la tele. Me encantan las redes sociales, viajar, nos estamos conociendo y no tengo ningún título con él", aclaró la joven sobre los rumores de infidelidad de Cabré a Laurita Fernández con ella.

Benjamín Vicuña sobre su relación con Nicolás Cabré

Vicuña, padre de los hijos menores de "La China" Suárez, habló sobre su vínculo con el papá de la hermana mayor de sus retoños y desmintió los rumores de mala relación entre ellos. "Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones. Y no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos, en los no pasillos. Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto", explicó el ex de Pampita en diálogo con LAM. Y sumó: "Esa cosa mentirosa de creer que, porque uno se conoce del medio, te ves y es 'ey, ¿qué hacés, hermano?'. O yo soy raro".

"El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero es secote. Distante. Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de 'la China'", había dicho Yanina Latorre sobre la supuesta mala relación entre los actores.