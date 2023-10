La Negra Vernaci lo dijo sobre Javier Milei: "No sé si le gusta"

La conductora radial fue tajante en su descargo sobre la vida íntima del candidato a presidente. Elizabeth Vernaci dijo lo que muchos piensan de Javier Milei.

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una de las conductoras radiales con más reconocimientos de la actualidad, con varios Premios ETER, Clarín y el Martín Fierro de Oro en su haber. De esa manera, cada declaración de la locutora nacional tiene relevancia mediática y así sucedió con sus recientes dichos sobre la vida íntima de Javier Milei. Vernaci apeló a su costado más crudo y opinó sobre cómo cree que el político desarrolla su vida sexual.

Vernaci lleva adelante un ciclo diario en la Pop 101.5 llamado La Negra Pop, donde tiene distintas secciones: entrevistas a figuras, pasando revistas, columnas sobre actualidad sociopolítica con Flor Halfon, otra sobre arte con Nushi Muntaabski y también el Faiclotín de la transformista La Barby. Esta última varía el contenido de su columna pero una o dos veces por semana basa su participación en el programa en la actualidad de la farándula, con el toque de humor que caracteriza al programa.

En la última emisión de La Negra Pop, La Barby habló de la entrevista de Mirtha Legrand a Javier Milei y Fátima Florez y la conductora del ciclo hizo un picante comentario sobre la vida privada de la pareja. “Fátima se sacó a Norberto de encima y para mí MIlei la está atendiendo bien porque ella está...”, comentó la transformista.

“¿Quién la va a atender bien? ¡Por favor! Él siempre se busca mujeres muy rubias, muy mediáticas. Yo no me meto en la vida sexual de nadie, pero a mí me da la sensación de que la pone muy poco. Y mal. Y no sé si le gusta ponerla”, comentó la locutora. Y cerró: “No sé si tiene otras tendencias sexuales pero me parece que el sexo no le interesa demasiado. Capáz que está todo puesto en Conan”.

Elizabeth Vernaci, tajante sobre Got Talent Argentina

La conductora radial opinó sobre el reality show de Telefe presentado por Lizy Tagliani a pocos días de su estreno y fue crítica con los jurados Abel Pintos y La Joaqui. “Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir”, soltó.

“Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero", continuó entre risas. A pesar de esas declaraciones, La Negra cerró su acotación con una frase alentadora para el programa de Telefe: "Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".

El reality show no llegó a marcar las mediciones de rating que hacías otros formatos de competencia como Masterchef Celebrity Argentina, La Voz Argentina y Gran Hermano 2022, pero igualmente es el ciclo más visto cada día en la televisión nacional.