La Negra Vernaci apuntó contra LAM y bancó a La China Suárez: “Yo te lo llevo”

La locutora se pronunció sobre la medida ante la Justicia que la actriz tomaría contra el programa de Ángel de Brito por hostigamiento. “La Negra” Vernaci se pronunció al respecto en su programa.

Elizabeth “La Negra” Vernaci se metió en la guerra mediática entre “La China” Suárez y LAM y tomó postura por la actriz. La conductora de radio dejó en claro que si estuviera en el lugar de la artista hubiera iniciado cargos contra Yanina Latorre y Ángel de Brito.

“Eugenia ‘China’ Suárez amenazó con llevar a la Justicia a Ángel de Brito y Yanina Latorre por hostigamiento”, leyó Vernaci como una de las noticias del día en una sección de su ciclo en Radio Pop 101.5. Acto seguido, agregó: “Yo te lo llevo, yo te lo llevo” y de esa manera dio a conocer que apoya la decisión de Suárez contra el programa de chimentos de América TV.

Elizabeth recordó el momento divertido y tenso que vivió con Yanina Latorre hace algunos días cuando se encontraba en un móvil de LAM en el cumpleaños de su amigo Marley. A modo de parodia, en el ciclo de Vernaci pusieron sonidos de ladridos y ella lanzó: “¿Vino Yanina hoy? No, vino hace un rato pero no quiso entrar. ¿Qué hace? ¡Hola, Yani! Es pasar y que ella te ladre. No muerde, pero ladra, ladra, ladra, basta Yani. Soy yo, boba, la de la concha picante. La queremos”.

“No te hagas la buena ahora que después me das duro y parejo”, lanzó Latorre a “La Negra” en LAM. Como era de esperarse, la picante locutora no se quedó atrás y cayó a la esposa de Diego Latorre. “Que sea simpática no significa que sea tu amiga, está todo más que bien. Además yo no te doy a vos, les doy a todos cuando se ensañan con alguien que no da. Si querés hablamos de eso, pero no es el momento. Te querés hacer la picante todo el tiempo”, soltó la conductora.

Los tweets de “La Negra” Vernaci tras su cruce al aire con Yanina Latorre

Un usuario de la red social compartió el video del cruce en vivo de Latorre y Vernaci y se puso del lado de la locutora, quien aprovechó ese posteo para expresarse al respecto a través de los comentarios. “Contra cualquiera no,contra los que rompen las pelotas sin sentido”, escribió la celebridad.