La muerte que golpea a Nicole Neumann: "Algún día nos volveremos a encontrar"

Nicole Neumann anunció la muerte de un miembro muy importante de su familia.

Nicole Neumann publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram sobre su perra Shiva, quien estuvo cinco días desaparecida. Tras una intensa búsqueda, la modelo informó la peor noticia: la bulldog francesa apareció sin vida.

Cuando Neumann volvió de sus vacaciones con Manuel Urcera, llegó a su casa y se dio cuenta de que la perrita no estaba en su casa. Entonces, publicó mensajes desesperados en sus redes sociales ofreciendo una recompensa para aquella persona que encontrara a Shiva.

"Quien sea que se la haya llevado... Ofrecemos recompensa!!! #ayudenme a encontrar a Shiva", publicó Neumann junto con una foto de su mascota. "Escríbanme por privado si saben algo por favor!!! Shiva te estamos buscando!! Devuelvan a nuestra Shiva!!! Estamos demasiados tristes!!! (no pueden ni usarla de madre porque sólo paren por cesáreas muy caras)", sumó la panelista de Los 8 Escalones del Millón (El Trece).

Cinco días después de su búsqueda, hizo un posteo dando la triste noticia. "Q.E.P.D. Gracias a todos los que ayudaron con la difusión y estuvieron atrás de Shiva. Nos negábamos a pensar en la peor opción. Gracias a los vecinos y la guardia del barrio por estar desde el primer momento atentos y buscando también", comenzó.

"Golita de nuestro corazón, te amamos y te vamos a extrañar mucho!!!! Nos hiciste muy felices y sabemos que vos también lo fuiste. Algún día nos volveremos a encontrar. Adiós", cerró Neumann en la publicación, en la que adjuntó varias fotos de sus recuerdos junto a Shiva.

La angustia de Nicole Neumann en Los 8 Escalones del Millón

Nicole Neumann es conocida por militar su veganismo y por su lucha para defender los derechos de los animales. Recientemente, Guido Kaczka hizo una pregunta a un participante de Los 8 Escalones del Millón que enfureció a Nicole: "¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes sino a actividades como las de corridas de todos?".

Santiago Do Rogo, miembro del jurado, tomó la palabra y explicó: "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos". Neumann reaccionó con total indignación y expresó frente a las cámaras: "Es que no debería hacerse más, no puedo creer que todavía en el 2022 se sigan haciendo esas crueldades con animales. No lo puedo creer".