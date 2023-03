La muerte que golpea a Gonzalo Valenzuela: "Es terrible"

Gonzalo Valenzuela decidió compartir la dolorosa muerte que lo golpea. El mal momento del reconocido actor y ex esposo de Juana Viale.

Luego de mucho tiempo sin aparecer en el ámbito de la farándula, Gonzalo Valenzuela volvió a brindar una entrevista en la que se mostró golpeado por la muerte de un ser querido. El reconocido actor se refirió a la pérdida de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale.

El chileno de 45 años charló con De tú a tú, programa de TV de dicho país, habló de su relación con "Juanita", con quien estuvo en pareja entre 2005 y 2014 y la recordó de muy buena manera: "Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia".

"Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida", agregó Gonzalo, quien tuvo tres hijos con Viale: en enero de 2008 nació Silvestre; en mayo de 2011 nació Ringo, que murió durante el parto; mientras que Alí nació en marzo de 2012.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale perdieron a un hijo.

Acerca de la muerte de su Ringo, Valenzuela señaló cuál cree que fue la causa del deceso: "Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente". Y recordó algunas situaciones sobre los momentos previos al parto: "La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones".

Pese a las recomendaciones de la partera, el chileno tomó la decisión de viajar a Capital Federal para llevar a Juana a un hospital: "Me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible".

Laura Ubfal filtró lo que Juana Viale no quiere que se sepa

Como parte de su columna diaria en el magazine de Flor de la V, Laura Ubfal contó detalles de las negociaciones por la vuelta de la legendaria Mirtha Legrand a la televisión y sumó novedades sobre la situación de Juana, luego de una temporada donde no acompañó el rating de su ciclo de almuerzos. "'Chiquita' Legrand a punto de llegar a El Trece, Juana, aparentemente, este año sin temporada. Mucha polémica pero hay buena onda. Ayer, Suar (Adrián) y Codevilla (Pablo) estuvieron en Avenida del Libertador tomando el té con masitas con Mirtha, muy contenta los recibió. Ella quiere ir los sábados a El Trece y Suar y Codevilla apoyan su decisión. ¿Qué falta acá? Nacho Viale", precisó Ubfal.

"No hay Mirtha sin Nacho. Lo que puede suceder es que el programa salga desde el canal. Ellos grababan en Martínez, en un estudio enorme, y si ahora Juana no va, porque no quiere, podría cambiar de locación al estudio del canal", agregó, soltando la primicia sobre el futuro de la actriz. En ese momento, Flor de la V aprovechó para preguntar: "¿Podemos decir que Juana está sin tele y sin novio?".

"Pero con muchos proyectos y con amor. Juana no está sola, ella quiere hacer otras cosas como ficciones", retrucó Ubfal. Para cerrar su informe de actualizaciones, la también analista de Gran Hermano (Telefe) indicó: "Todo puede cambiar. Se habla de marzo y abril".