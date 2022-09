La muerte que golpea a Benjamín Vicuña: "Hoy el mundo se me hace un nudo"

Benjamín Vicuña perdió a una de las personas más importantes de su vida y lo despidió con un triste mensaje en sus redes.

Benjamín Vicuña publicó un desgarrador posteo en sus redes sociales tras el fallecimiento de un ser querido muy importante en su vida. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de cariño y apoyo por parte de sus seguidores de Instagram.

Se trata de Juan Pablo Vicuña Parot, el padre de Benjamín Vicuña, quien estaba internado en Chile desde hace un mes por una hemorragia intestinal. Se sabía que su estado era delicado y por esa razón el actor había viajado a verlo. Después de varias semanas intubado, el hombre finalmente falleció.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo", comenzó Vicuña en la publicación, en la que adjuntó una foto de su padre cuando era joven.

"El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró el actor.

"Que en paz descanse. Otra persona que cuidará de vos desde el cielo", comentó una seguidora del actor. "Lo más duro que nos puede pasar. Fuerza, Benja", le comentó otra usuaria, mientras otra le escribió: "Muchas fuerzas para vos y mucha luz para su alma".

La separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Por otro lado, Benjamín Vicuña está atravesando un duelo amoroso: su ruptura con Eli Sulichin, con quien llevaba ocho meses de relación. A pesar de que parecían en su mejor momento, de un día para el otro salió a la luz la noticia de su separación. Según fuentes cercanas al actor, fue Sulichin quien tomó la decisión de terminar.

"Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica Tinelli y se los veía súper bien", destacó Yanina Latorre en LAM (América TV). De acuerdo con lo que trascendió, el problema fue que estaban en momentos muy diferentes de su vida.

"Ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos... De momento está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", señaló la panelista. "Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, pero no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos", concluyó Latorre.