La muerte que dejó en shock a Cinthia Fernández al aire: "Es desesperante"

La bailarina se quebró al referirse a un fallecimiento que la golpea de cerca en pleno vivo.

Cinthia Fernández no pudo esconder la angustia por una noticia que la tocó de cerca.

Cinthia Fernández rompió en llanto al referirse a una triste noticia que la toca cerca. Ángel de Brito, conductor del programa donde la bailarina se desempeña como panelista, dio a conocer el falecimiento de una persona cercana a Fernández y ella no pudo evitar la emoción.

El motivo del llanto de la acróbata se relacionó con la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras, íntimo amigo y partenaire de Cinthia en muchas ediciones de Bailando por un Sueño. "Falleció su hermana, muy joven, a los 30 años. Cinthia también está angustiada porque lo conoce a Gabo. Falleció de una manera muy fea. No hay mucho más que agregar porque ya es parte de la intimidad de la familia qué pasó", expresó el presentador de Los Ángeles a la Mañana.

Fernández, por su parte, añadió algunos datos a la información aportada por de Brito y expuso sus sentimientos ante lo acontecido: "Ahora está en Las Vegas. Yo también estaba tratando de chequear la información porque me parece increíble. Estoy media shockeada. Él se fue afuera para poder transitar lo de su mamá, que todavía no puede asimilar. Estaba en búsqueda de un camino que fue todo por su mamá y no sé ni cómo ayudarlo. Es desesperante. Te amo, Gabo. Te amo a vos y a toda tu familia".

Además, la bailarina se refirió al gesto de amor que Gabo iba a recibir por parte de su hermana, quien le iba a prestar su vientre para que se convierta en padre. "En el 2017 Gabo había hablado de querer tener un hijo. Esto estaba hablado con la hermana. Lo habían hablado en un viaje que hicieron a Córdoba. Él dijo 'quiero ser padre y la única persona que amo y que sé que va a ser toda mi vida es mi hermana'. Se habló de la posibilidad, y después nunca lo concretaron", reveló la amiga de Usandivaras y cerró: "Creo que hasta lo hicieron público ese deseo. Yo lo sé porque soy amiga y me lo contó".

Gabo Usandivaras sobre cómo atravesó el inicio de la cuarentena

En diálogo con La Nación, el bailarín se expresó sobre los cambios que significó en su vida la pandemia y lanzó: "Al principio de la cuarentena, como estaban cerrados los puertos, dejé mi casa en una isla de Tigre y me instalé en la casa de mis padres. Me sirvió muchísimo para poder hacer el duelo de mi mamá, en cuarentena, encerrado".