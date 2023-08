La muerte cercana que golpea a Mariana Brey: "El lechero del barrio"

La periodista se animó a hablar de uno de los momentos más tristes que pasó en los últimos años.

Mariana Brey se animó a hablar del cáncer y de una de las muertes que más la golpearon en los últimos años durante una entrevista de televisión. El triste relato de la periodista que forma parte de los programas Socios del Espectáculo (El Trece) y Argenzuela (C5N).

Brey fue invitada a La Noche con Leandro Rud (C5N), programa donde contó la dura historia de su familia y de su padre, Mingo, quien murió víctima de un cáncer en las glándulas salivales hace 8 años. "Yo vengo de una clase media baja. Justamente arrancaste el programa hablando del cáncer que te toca de cerca y a mí también me tocó de cerca, porque papá falleció de cáncer. Hoy estaría cumpliendo 83 años", indicó la periodista al comenzar su intercambio con Rud, quien también está peleando contra esta enfermedad.

"Mi papá era lechero, el lechero del barrio. Cuando yo todavía no había nacido él vendía leche en carro en Quilmes. Y mis abuelos también, durante muchos años fui la hija del lechero. Cuando fui más grande y ya trabajaba en tele y entonces él ya pasó a ser el 'papá de Mariana Brey'", siguió, contando detalles de la vida y el trabajo de su padre, quien se levantaba a las 3 de la mañana y cargaba su carro a las 4 para salir a vender todos los días.

Sobre su mamá, Marita, recordó: "Yo le digo costurera y ella se enoja cada vez que digo esto y me dice 'yo soy modista'... Ella se dedicó en realidad a criarnos a nosotros, fue ama de casa, pero le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la costura". Volviendo a su padre, Mariana reveló que vender leche "fue lo único que hizo toda su vida, era su pasión". "Mi papá empezó a trabajar a los 13, 14 años con su padre de lechero. Así que nada, vengo de esa historia y yo siempre muy convencida lo que quería hacer", cerró.

Mariana Brey contó la verdad detrás de la salida de Andrea Taboada de LAM: "Esto pasó"

Mariana Brey opinó sobre la abrupta salida de Andrea Taboada de LAM y sorprendió con su postura. La panelista de TV fue parte del equipo fundacional del programa de espectáculos pero desde el pase a América TV no forma parte del mismo.

Andrea Taboada informó hace algunas semanas que estaba muy angustiada por su salida de LAM y que esa noticia la había tomado por sorpresa. "A mi me parece que forma parte de las cosas que tienen que suceder en la vida de las personas, yo lo hablé esto con Andrea, a mi no me gusta opinar porque no estaba en LAM cuando esto pasó, para ella podrá haber sido sorpresivo pero los ciclos empiezan y terminan", opinó al respecto Brey.

"Ella tiene un nuevo proyecto y cuando uno pone estas situaciones en la balanza siempre hay que sacar lo positivo, a ella le va a servir y no es más que eso", continuó su descargo Brey, quien también fue compañera de Taboada en BdV, ciclo conducido por Ángel de Brito en Ciudad Magazine. Y sumó: "Tanto Ángel como el canal tienen el derecho asumido para poder modificar cualquier programa, las estructuras de programa pueden cambiar, hay programas que han modificado hasta el conductor, es un trabajo que es así y pasa en un montón de empresas", en diálogo con Juan Etchegoyen.

Brey contó que toma a cada trabajo como algo pasajero, consciente de la manera en que funciona la industria televisiva. "Yo me enteré con el posteo de Andrea, me sorprendió no enterarme antes, en ese momento dije, 'Guau, mirá'. A mi me costó un montón irme de LAM, eso no te hace ser menos amiga o mejor persona, puede resultar extraño pero son las decisiones de las personas”, agregó Mariana. Y cerró: "En su momento cuando le escribí me dijo que no quería hablar mucho, eso es todo lo que te puedo decir, y no estoy rompiendo ningún código, me dijo ´hablemos más adelante, hablemos en unos días´ y cuando nos juntamos ya estaba con este proyecto de Mariana Fabbiani y había empezado los ensayos, la vi entusiasmada".