La Mole Moli comparó al aborto con los perros: "Es preferible matar criaturas"

Repudiables declaraciones de una de las grandes figuras que pasó por el programa de El Trece. La Mole Moli, polémico sobre la legalización del aborto y la comparación con los galgos.

Una de las grandes figuras que pasó por el programa de Marcelo Tinelli tuvo repudiables declaraciones que hicieron ruido en las redes sociales. Fabio "La Mole" Moli, quien fue campeón del Bailando por un Sueño en el año 2010, comparó el aborto con las carreras de galgos. "Es preferible matar criaturas y salvar los perros", aseguró el ex boxeador argentino.

“Por supuesto que estoy de acuerdo con que se legalice la carrera de los perros galgos. Siempre yo peleé por ese gran deporte que llevo en la sangre de generación en generación. Hay gente que no lo quiere entender, pero les hago una pregunta a toda la prensa: ¿Por qué no pueden correr los galgos y sí puede correr un caballo que le vienen pegando en el lomo 400 metros atrás? O ¿por qué puede jugar un partido de polo un tipo que tironea al caballo para todos lados? Igual yo estoy de acuerdo con todo, pero ningún periodista en el país me supo contestar. O la saben responder pero no tienen huevos para plantear las cosas. Hace rato que lo tendrían que haber legalizado”, comenzó diciendo el cordobés.

Acto seguido, "La Mole" Moli agregó de forma polémica: “Es como digo siempre: hay presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores y diputados que son todos unos cagones. El sistema y el momento generan que los políticos tengan miedo de perder votos”. En ese momento, Ulises Jaitt le preguntó a su entrevistado: "¿Estás de acuerdo con que se haya legalizado el aborto?”.

“No, estoy en contra del aborto he estado siempre en contra del aborto. Sacá la cuenta, ha habido mujeres que maltrataban a los galgueros por el tema de los perros y sí votaron al aborto, así que es preferible matar criaturas y salvar los perros. ¿Me entendés?”, respondió el boxeador y ex campeón del Bailando por un Sueño.

La Mole Moli, sobre el aborto: "No estoy a favor ni en pedo"

Para completar su precer, Moli agregó: “Yo no estoy a favor del aborto ni en pedo. A ver pero quiero que me entiendas que hoy en día con la tecnología y todo lo que hay, hay muchos recursos antes de un aborto para que una mujer no quede embarazada, tanto para el hombre que se tiene que cuidar y usar forro, hay que tomar pastillas, hay inyecciones, hay muchas cosas antes de que llegue el tema del aborto. Conocimiento hay, las redes sociales, los médicos. Hoy en día la mujer tiene conocimiento de todo eso. Yo estoy 100% a favor de la vida”.