La mamá de Rocío Moreno lanzó una fuerte denuncia en contra de Paulo Londra: "Tiene miedo"

Paulo Londra está cada vez más complicado en la causa por la separación de su expareja, Rocío Moreno.

Desde que Paulo Londra se separó de la madre de sus dos hijas, Rocío Moreno, no logra resolver los conflictos personales. Hace algunos días fue la audiencia de conciliación, pero no llegasron a un acuerdo y la situación empeoro. Es por eso que la exsuegra del artista rompió el silencio y contó su punto de vista con respecto a la situación que afecta a su hija e involucra a sus nietas.

Marina Romero es el nombre de la exsuegra de Paulo Londra, quien en diálogo con Intrusos reveló: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno". Haciendo referencia a que el artista le prestaba mucha atención a las opiniones del afuera. Y agregó: "Quizás tiene miedo o le llenaron la cabeza".

Cabe recordar que Rocío Moreno confesó que a la mamá de Paulo Londra no le gustaba que ellos estén juntos. Cuando quedó embarazada de su primera hija, Isabella, las cosas cambiaron, ya que solían hacerle comentarios despectivos o dando a entender que ella estaba interesada en el dinero que producía el artista con su música, dejando de lado que ellos estaban en pareja desde antes de que sus canciones se convirtieran en un éxito absoluto, como lo son ahora.

Cómo era el comportamiento de Paulo Londra

Según la palabra de Marina Romero, previo a la separación, Paulo Londra tenía comportamientos que su hija no toleró: "Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con cinco amigos y cinco amigas. Son cosas que a mí no me sorprenden". Con esas declaraciones quedaron en evidencia las actitudes que tenía el cantante en la última etapa de su relación, cuando su pareja estaba embarazada de su segunda hija.

Y con respecto a la relación que el artista tiene con sus hijas, La exsuegra de Paulo Londra manifestó: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi, no se dio la oportunidad de conocerla y amarla". Tanto Marina como Rocío están de acuerdo en que es lamentable que no pueda vincularse de igual forma con sus hijas.