La mamá de Messi dejó en offside a Marcelo Tinelli: "¿Con qué cara?"

Celia Cuccitini, la mamá de Messi, dejó en claro si formará parte del Bailando 2023, que pronto comenzará por la pantalla de América TV.

Celia Cuccitini, la mamá de Lionel Messi, rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito sobre su supuesta llegada como jurado al Bailando que pronto debutará en la pantalla de América TV. Además, Celia apuntó contra Marcela Tauro, quien había asegurado que el futbolista le habría prohibido aceptar la propuesta de Marcelo Tinelli.

Falta cada vez menos para que el Bailando llegue a la pantalla de América TV, y Tinelli, el "Chato" Prada y Federico Hoppe están terminando de definir no solo a los participantes del certamen sino también a quiénes integrarán el jurado. En ese sentido, ya estarían confirmados Pampita, Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel de Brito, además de que se especuló con que podría haber un quinto juez.

Los rumores que circularon con mucha fuerza en las últimas semanas indicaban que el deseo de Marcelo Tinelli era incorporar nada menos que a Celia Cuccitini, la madre de Lionel Messi. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que charló con la mamá del crack rosarino y mostró el diálogo que tuvo respecto a su llegada al Bailando.

"¿Quién soy yo para ir a evaluar a alguien? Con qué cara juzgo a alguien. Ni loca", leyó el conductor de LAM, confirmando de esta forma que no será parte del desembarco de Marcelo Tinelli en América TV. Además, Celia desmintió a Marcela Tauro y aseguró que había tomado la decisión por voluntad propia.

"Como si ella hablara con Lionel. Me da risa. Con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera", disparó irónica Cuccitini en su charla por WhatsApp con Ángel de Brito. Lo que queda claro es que pese a los rumores y el deseo de Marcelo Tinelli, la mamá de Messi no formará parte del nuevo Bailando por América TV.

La condición de Pampita para el Bailando que complica a Tinelli: "Muy justos"

Se conoció la insólita condición de "Pampita" para formar parte del programa a días de que fuera confirmada como jurado de la nueva edición del Bailando 2023. Según trascendió, esta situación complicaría a Marcelo Tinelli, ya que se metería de lleno con el acotado presupuesto que tiene.

Según informó Marina Calabró en su columna radial para Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), la famosa modelo habría exigido una importante cifra como sueldo que compromete a la producción. "Marcelo (Tinelli) anda con algunos problemitas presupuestarios... le ajustaron el presupuesto", empezó por decir la periodista.

En este marco, la periodista de Radio Mitre, profundizó: "A mí me dicen... es una cifra tentativa, tómela con pinzas, me dicen 20 palos para él, más los cuatro jurados". Y aunque se negó a brindar la cifra exacta que exigiría Pampita, Calabró aseguró: "De los 20 palos, si hay que descontarle el pedido de Pampita, y hay que pagarle a Marce, estamos muy justos".

Al parecer, más allá que desde la producción ya confirmaron a Pampita como parte del jurado (junto a Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito), todavía habría algunas negociaciones por hacer. "Les deseamos lo mejor, y ya sabe, si empiezan a aparecer los desconocidos de siempre en el elenco... bueno, todo tiene una explicación", sentenció la periodista.