La madre de Sandra Borghi explotó contra una figura de Clarín: "Te quiero avisar"

Rosa, la mamá de Sandra Borghi, se enojó y mandó un audio de Whatsapp que fue reproducido en vivo.

Sandra Borghi fue destrozada en un programa de televisión y "ganó" el premio como el peor vestido de los Martín Fierro de Radio 2022. Por tal motivo, Rosa, su madre, estalló de furia y le mandó un audio de WhatsApp a uno de los integrantes para hacerle saber su descontento por la situación.

Horacio Cabak, Mariano Caprarola y todo el equipo del ciclo La jaula de la moda emitido por Ciudad Magazine recibió un duro mensaje de la madre de la periodista de El Trece. "Te quiero avisar que yo creí que eras amigo de Sandrita, pero creo que con amigos como vos no hacen falta enemigos", soltó de manera contundente hacia Caprarola.

"Una infinidad de gente me llamó diciendo lo hermosa que estaba, que ese vestido le quedaba impecable. La maquilló una maquilladora espectacular. Yo no lo puedo creer", siguió la mujer de 76 años, mientras se lo veía a Cabak imitándola con varios gestos burlones. "Que no te guste puede no gustarte, pero de ahí a que la elijas como la peor vestida cuando era una princesa", expresó Rosa.

Días atrás, el programa había hecho un ranking de las figuras con la peor vestimenta y Sandra Borghi estuvo entre las nominadas. "¿Querés que te diga la verdad? Voy a hablar con Horacio Cabak, porque una persona como vos, que no sos coherente, no entiendo", indicó.

Sandra Borghi enfureció contra un camarógrafo de TN en vivo

Sandra Borghi protagonizó un tenso momento al aire en el noticiero de TN Todo Noticias con uno de sus compañeros. El camarógrafo le advirtió sobre un objeto suyo que molestaba a la puesta en escena, pero la periodista lo tomó a mal y se mostró completamente fastidiosa.

El video de Sandra Borghi enojada con un camarógrafo en TN se volvió viral en las redes sociales. "¿Qué pasa Luberti, te molesta mi vasito de café? Sí, tengo vasito de café, tengo pañuelitos para la sinusitis y alcohol ¿Cuál es tu problema?", soltó la periodista.

El momento trascendió tanto que varias páginas de Instagram, Twitter y TikTok se hicieron eco de la situación y el usuario @newmediaar fue quien lo publicó. "Le hablo al camarógrafo que se me queja. Me hace señas de 'se ve el vasito de café'. Qué tupé este Luberti ¿no? ¿Qué opinás?", siguió Borghi, quien buscó complicidad con uno de sus compañeros de piso.

"Que nos regale unas tazas", expresó su colega, mientras que la conductora de TN dijo: "No sé, comprate algo". Desde la producción mandaron al corte directamente sacándola del aire y con una puesta en escena de la autopista 25 de Mayo.