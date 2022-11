La madre de Julieta Poggio, de Gran Hermano, se sinceró sobre Marcos: "Podría pasar"

La mamá de Julieta Poggio contó la verdad sobre la relación de su hija con Marcos en Gran Hermano (Telefe).

La madre de Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de Gran Hermano 2022 (Telefe), rompió el silencio sobre los rumores de romance entre su hija y Marcos, otro miembro de la casa con el que la joven es vinculada románticamente.

La mujer, llamada Patricia, habló sobre el desempeño de su hija en el reality. Además, respondió la pregunta que todos sus fanáticos mueren por saber: si hay algo entre Julieta y Marcos, quienes formaron una relación muy unida. Mientras Marcos confesó gustar de ella, Poggio tiene novio afuera de la casa, por lo que dejó en claro que no sucederá nada con nadie.

Cuando Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), le preguntó a Patricia por el novio de Julieta, la mujer dijo: "Está afuera penando, pobre. Con el novio de Juli han tenido un ensañamiento en redes... No se lo merece en lo absoluto, es buen tipo y la quiere mucho". Fue entonces cuando Yanina Latorre la interrumpió y le respondió: "Pobre Marcos, que se enamoró de Julieta...".

Patricia opinó que lo que tiene su hija con Marcos es solamente "una linda amistad" y "que se acompañan un montón y que se sienten muy compatibles" ya que son muy parecidos en cuanto su personalidad tranquila. "No arman demasiado lío dentro de la casa, votan bastante parecido, su grupo de pertenencia es similar... Creo que se siente acompañada por él, por Dani y por Romina. Creo que pasa eso, nada más", observó.

"Si no estuviese de novia, ¿creés que podría llegar a pasar algo con Marcos adentro de la casa?", le preguntó Estefanía Berardi. "Si no estuviese de novia, podría pasar cualquier cosa dentro de la casa, pero está de novia", contestó Patricia. Y explicó que cuando Julieta entró a la casa, había conversado bastante con su novio sobre el tema.

"Espero y deseo que no pase nada. Me parece que ella va a ser fiel a su palabra. Yo no creo que a ningún novio le gustaría que su novia entre a la casa de Gran Hermano y tenga la exposición que tiene. Aparte, es una bomba Julieta", reconoció.

Sin embargo, Patricia admitió que "no se puede poner la manos en el fuego al cien porciento por nadie" y que es imposible saber si pasará algo entre su hija y otro participante en algún momento. "Ni yo las puedo poner por mí. En realidad, nunca uno sabe lo que te depara el futuro. Sé cómo entró Julieta a la casa y sé que entró muy enamorada de su novio", concluyó.

Por último, señaló que sus favoritos son Marcos, Romina y Daniela. "Marcos me encanta porque tiene un perfil tranquilo y de no bardear a la gente. Creo que en Romina, Julieta me encontró un poquito. Por una cuestión maternal, siento cariño por ella porque mi hija está apoyada en ella. Y creo que también tiene el comienzo de una linda amistad con Daniela", declaró.

La palabra de Patricia sobre la personalidad de Julieta Poggio

Patricia destacó que, a diferencia de otros personajes de la casa, Poggio no entró con una historia de vida triste y que "es una mujercita muy contenida por su familia, que tiene a su mamá, a su papá, a sus hermanos y a su novio". Además, la describió como una persona "amada, consentida y muy trabajadora". "No para de trabajar, parecería que es una niña que solo está haciendo TikToks pero es una niña que trabaja hasta 12 horas por día desde chiquita, como modelo, como actriz, haciendo obras de teatro... Es muy laburadora", enfatizó.