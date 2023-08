La llamativa razón por la que Caramelito Carrizo volvió con su marido: "Muy bueno"

La famosa conductora rompió el silencio y contó qué la llevó a volver con su expareja y el papá de sus hijos.

La particular razón por la que Caramelito volvió con su marido.

A semanas de haberse conocido su ruptura con Coco Sily y posterior reconciliación con su marido, Cecilia "Caramelito" Carrizo rompió el silencio y reveló por qué decidió volver con Damián Giorgiutti. La conductora pasó siete meses separada de quien fue su esposo por más de 25 años y con quien tuvo a sus hijos pero, luego de una fugaz relación con el humorista, decidió darse una segunda oportunidad con su pareja de toda la vida.

En una reciente entrevista que brindó con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, Carrizo se sinceró sobre la actualidad de su vida amorosa e hizo un fuerte descargo. "Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo era muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso", empezó por decir.

En este marco, sumó: "Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”. Luego, reconoció: "Esto viene siendo parte de un proceso, las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones".

Finalmente, aclaró cómo está su relación amorosa y las medidas que decidieron tomar para no caer en los errores del pasado. "No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca".

Caramelito y Analía Franchín se dijeron de todo en vivo: "¡Pará!"

Cecilia "Caramelito" Carrizo protagonizó una fuerte controversia tras su separación de Coco Sily, humorista, actor y presentador de 61 años. A pesar de que ambos se mostraban muy enamorados, de un día para el otro anunciaron su separación. Más tarde, se supo que fue Carrizo quien tomó la decisión y que, a los pocos días, retomó su relación con su exmarido. Al igual que muchas otras figuras del espectáculo, la panelista Analía Franchín la juzgó duramente por su actitud y protagonizaron un tenso cruce al aire en A la Barbarossa (Telefe).

La actriz estuvo como invitada en el programa conducido por Georgina Barbarossa. Al ser cuestionada sobre su separación, explicó que solamente ella y Coco, que son "los protagonistas de la historia", saben realmente lo que sucedió y que "hubo algunas opiniones que no fueron del todo lindas". Acto seguido, Franchín la sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Cómo se hace para terminar una relación, pero vos a esa persona la estabas deseando, y ahora seguís trabajando con él? ¿Cómo se reprime ese deseo?”.

“Analía, te quiero decir algo. Todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces, yo entiendo perfecto tu descripción desde tu percepción. Si vos querés preguntarme qué siento, qué sentí... O si querés, decí vos lo que yo sentí o lo que vos ves que yo sentía”, le respondió "Caramelito", tajante.

"¡Pará! ¡No te sientas atacada! Digo, debe ser difícil seguir trabajando con esa persona...", insistió la panelista. Sin embargo, Cecilia se mantuvo firme en su postura. "No, no es difícil. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil, porque es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida", concluyó, con lágrimas en los ojos.