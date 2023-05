La jugada de Marcelo Tinelli vs. Adrián Suar: qué figura le quiere robar a El Trece

El conductor de televisión lanzó una fuerte indirecta en relación a una primera figura. Marcelo Tinelli estaría interesado en una celebridad de El Trece.

Marcelo Tinelli lanzó una fuerte afirmación en una de sus historias de Instagram, en la que aludió a su interés en una primera figura de El Trece. El conductor oriundo de Bolívar puso en jaque a Adrián Suar con su revelador posteo.

Paula Chaves compartió en una de sus historias un fragmento de su paso por el reality show de Tinelli hace más de una década y el nuevo gerente de programación de América TV le respondió con una fuerte indirecta. "Amaría verla bailar a la diosa de Paula en el Bailando y conduciendo en la pantalla de América", escribió el padre de cinco hijos, sin tapujos, en alusión a su predisposición a que la celebridad de El Trece se pase a su canal.

La modelo es parte del canal del Grupo Clarín por la conducción del ciclo Pasaplatos Famosos, la versión con celebridades del programa de Carina Zampini. "Ojo eh", escribió Chaves a modo de respuesta a Tinelli desde su cuenta.

El conflicto de Paula Chaves y Carina Zampini

Ángel de Brito dio a conocer que la llegada de la esposa de Pedro Alfonso a El Trece como conductora habría provocado resquemores en Carina Zampini, por algunas diferencias en los tratos. "Me dicen que a Paula Chaves le dieron un camarín grande. ¡Enorme! Y Carina Zampini tiene un monoambiente. Entonces, también hay bolonqui con los camarines. La productora es Kuarzo", informó al respecto Ángel de Brito. Y agregó: "Otra cosa que me cuentan es que Carina anda con mala cara, con mala onda y dijo en un pasillo: ¡Menos mal que iban a cuidar el programa! Esto refiriéndose a que lo duplicaron, hicieron Pasaplatos y Pasaplatos famosos. Ella (percibe) el destrato, pero ella es profesional y, obviamente, no lo va a decir en cámara".

"No se hace esto, no se duplica el programa con otra conductora. Además, cómo está el canal, si a Paula le va muy bien hay que ver qué pasa con el de Carina", opinó por su lado la panelista Yanina Latorre.

La primera emisión del ciclo de Paula Chaves marcó una amplia diferencia en las mediciones de audiencia respecto del programa de Zampini, pero en los siguientes episodios esa brecha de achicó y los fans de la actriz de Dulce Amor hablaron al respecto en sus redes sociales en defensa de su idola.