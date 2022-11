La irrisoria cifra que El Wandi pidió para estar en Intrusos: "Plata no tenemos"

Flor de la V le respondió al influencer que pidió dinero para ser entrevistado en Intrusos. "El Wandi" compartió en sus redes cuánto quiso cobrar para aparecer en América TV.

"El Wandi" compartió en sus historias de Instagram que había sido invitado a Intrusos y se reveló la alta cifra que impuso para aceptar. El influencer publicó una captura de pantalla del chat con la producción del programa conducido por Flor de la V.

"¿Qué dicen? ¿Vamos a la tele o qué?", escribió el influencer en su posteo e hizo una encuesta para que sus más de 50 mil seguidores voten con las opciones "Andá" y "No te conviene", cuyos resultados aún no publicó.

El periodista Pablo Layus reveló en Intrusos que fue él quien se comunicó por Instagram con el joven que se acercó a la casa de Gran Hermano y agregó: "Después me dijo ‘si querés voy pero son 100 mil pesos’". Flor de la V se mostró sorprendida por la revelación de su compañero de programa y soltó entre risas: "Wandi mirá yo te digo una cosa, plata no tenemos pero te vamos a llenar de amor, aparte te vamos a poner en el graph y estás en Intrusos, podés venir a violar la seguridad acá si querés”.

El joven hizo pública su participación en el programa que Jorge Rial conduce por C5N, Argenzuela, minutos más tarde de este conflicto, por lo que el orgullo de Intrusos quedó aún más herido de lo que estaba. "Para los que me quieran ver en la tele, voy a salir en el programa de Jorge Rial así que estén pendientes", informó el joven, sin aclarar si cobró o no por su entrevista en el ciclo del exconductor y fundador de Intrusos.

Las declaraciones de "El Wandi" cuando entró a Gran Hermano

"Averiguamos por dónde meternos y esta es una entrada muy potable. Así que vamos a intentarlo. Bueno gente, la casa de Gran Hermano está ahí. Vamos a subirnos acá. No lo voy a negar, estoy un poco ansioso", comentó el influencer en un video que compartió en sus redes, a modo de retrato de los minutos previos de su ingreso a la casa de GH. Una vez trepado en la pared del patio, cerró: "Acabamos de trepar por ahí. ¿Quieren ver la casa de Gran Hermano? La van a ver. El Wandi, papá. ¿Qué hago? ¿Les tiro la remera? No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Vinimos para romper. Tiro la remera y me tengo que ir rajando".