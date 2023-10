La íntima confesión de Dani la Chepi: "Rara"

La famosa actriz habló de una relación fallida que tuvo hace unos años y el desafortunado comentario que recibió por parte de su pareja.

Dani La Chepi reapareció públicamente e hizo un insólita confesión sobre su vida íntima. La reconocida humorista habló a fondo de una relación de su pasado y reveló un detalle íntimo que dejó a todos atónitos.

Invitada a Poco Correctos, ciclo que conducen "El Pollo" Álvarez y Leandro "El Chino" Leunis en El Trece, "La Chepi" contó que tuvo varias inseguridades a la hora de consolidar relaciones amorosas, ya que hubo veces en que los comentarios le hicieron muy mal. "¿Es verdad que una vez le mentiste a una cita, le dijiste estoy en Mar del Plata y después te lo cruzaste en el supermercado?", empezó por consultarle Estefe Berardi.

A esto, Dani contestó: "Sí, pero hubo una época que uno no sabe…Hubo una época que un muchacho con el que salía, ahí le contesto a Estefi, me dijo que tenía…No es para esta hora". Ante la insistencia de los conductores, la actriz y humorista contó el desafortunado comentario que le hizo una de sus exparejas.

"Igual no es una mala palabra, me dijo que tenía la vulva rara", declaró. Luego comentó que no pudo defenderse en su momento, pero que hoy su visión es otra: "Y yo era más chica, no supe qué contestarle. A ese muchacho, yo era más chica, ahora le digo no, salí de acá".

Dani La Chepi se desató en vivo y reveló lo menos pensado sobre Adrián Suar: "Estuvo lindo"

Dani la Chepi es una humorista que comenzó su carrera con contenido de redes y con participaciones secundarias en telenovelas pero su fama masiva se dio tras su participación en Masterchef Celebity Argentina. A pesar de que muchos argentinos conocieron a la artista en ese rol de entretenedora, la influencer siempre dejó en claro que lo artístico es lo suyo y en un reportaje habló cuánto la interpeló una creación de Polka. Además, aprovechó para lanzar dulces comentarios sobre Adrián Suar.

La comediante acudió como invitada al ciclo de Fernando Dente en América TV, Noche al Dente, después de un tiempo alejada de los medios por sus problemas de salud mental. La Chepi se mostró relajada en su aparición televisiva y recordó: "Uno de los mejores unitarios que vi en mi vida. La flasheaba cuando lo veía. Me veía todos los capítulos y decía ‘¡qué ganas de ser esa mujer!’".

"Pero yo quería que me llamara y decía ‘cómo hago para que este señor me llame’. Entre paréntesis (sic). ¡Qué bueno que está! Se me despertó la india de golpe, pero siempre estuvo lindo”, continuó su descargo la artista a modo de humorada. Al mismo tiempo, reveló que Suar la contactó y relató cómo vivió ese momento: "De hecho, me llamó Hice un bolo en El Host, con Mauricio Dayub. Miren cómo me agarró del hombro. Ahí había algo. Pero no lo quiso confesar", en alusión a una escena de la mencionada serie.