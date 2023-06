La insólita revelación de Mica Viciconte: "No lo volvería hacer"

La famosa panelista hizo una particular confesión sobre su carrera y aseguró qué cosas no volvería a hacer.

Mica Viciconte hizo una peculiar confesión sobre su presente profesional y reveló qué cosas no volvería a hacer nunca. La reconocida panelista se sinceró sobre aquellos trabajos que hizo en un pasado y que hoy en día no volvería a repetir.

Al aire en Ariel en su Salsa, ciclo del que es panelista en Telefe, Mica habló de su pasado como modelo y reveló que hay ciertas cosas de esa industria que no le gustan para nada. "Preguntan si trabajó en una gomería o algo así", lanzó Rodríguez Palacios en referencia al conjunto overol que lucía Mica. "Podrías ser una chica de almanaque", sumó Nico Peralta, otro de los panelistas.

En este marco, Peralta indagó más: "¿Hiciste algún desnudo en la tapa de la revista del conejito?". "No desnudo pero hice fotos sensuales. No me gustó. No sé si la pasé mal pero no me gustó", replicó con sinceridad Viciconte.

"No era desnudo. Era sensual, en ropa interior. Era otra etapa de mi vida. La hicimos con Flor Vigna y otra chica más", sumó. Sin embargo, pese a la "importancia" de esta tapa para su carrera, Viciconte sentenció: "Está en los archivos y no puedo ocultarlo pero no lo volvería a hacer. Haría algo más lindo, más cuidado".

El nuevo trabajo de Mica Viciconte alejado de la televisión: "Es más barato"

Mica Viciconte inició un nuevo emprendimiento que nada tiene que ver con la televisión o las redes sociales. Según trascendió, la panelista fundó un nuevo negocio que le resulta bastante redituable.

Resulta que la ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity decidió empezar a vender algunos de los productos que tiene en su casa y que ya no le da uso. Sin embargo, solo se los ofrece a un público reducido, precisamente, solo los publica en el grupo de WhatsApp de los vecinos de su barrio.

Según informó Pampito en Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad, Viciconte tiene una táctica para vender los productos. "Ella manda la referencia, mandá qué precio tiene en internet de los productos y ella te manda su precio, que es más barato", aseguró el panelista.

Sin embargo, lo que más destacó de este informativo es que, aparentemente, la panelista de Ariel en su Salsa vende algunos de los productos que les mandan las empresas en forma de canje. Es decir que, luego de cumplir con la publicidad pautada, Viciconte decide deshacerse de aquellas cosas a las que no le va a dar uso.