La insólita propuesta de Yanina Latorre y Viviana Canosa a Mirtha Legrand: "Trío"

Yanina Latorre y Viviana Canosa le hicieron una propuesta subida de tono a Mirtha Legrand y dejaron a todos sin palabras.

Yanina Latorre y Viviana Canosa son dos periodistas y conductoras de radio y televisión que actualmente trabajan juntas en el pase diario de El Observador (107.9), en el que hablan sobre diferentes temas de actualidad y de sus vidas privadas. Como de costumbre, en una reciente emisión hablaron sobre su intimidad y sorprendieron a todos los oyentes al revelar la propuesta que le harían a Mirtha Legrand si las invitara a su programa, La Noche de Mirtha, que volverá a la pantalla chica dentro de muy poco tiempo.

Legrand es una de las conductoras más históricas de la televisión, y tras haber firmado contrato con El Trece para su regreso, Yanina y Viviana consideraron la posibilidad de ir a su programa. En un momento de la conversación, soltaron un polémico comentario que se viralizó en las redes sociales e impactó a miles de usuarios.

Todo comenzó cuando Canosa dijo que no volvería al programa de Mirtha porque le da "pudor". "Si vos vas, vamos juntas y nos cagamos un poco de la risa... Vendemos la radio ¿entendés? Soy una gran productora, porque sola no quiero", aseguró. Fue entonces cuando la esposa de Diego Latorre le respondió: "Vamos juntas a cagarnos de risa, pero no podemos decir muchas barbaridades con la vieja...".

"Digámosle todo... No, ya no nos van a invitar. Digamos de todo, si es sábado a la noche", agregó Canosa, entre risas. "Pero decimos pija, concha... La vieja se nos desmaya ahí", comentó la "angelita", divertida. "No, pero yo también me desmayo, acá todo bien...", sumó Viviana. "¿Puedo decir que Viviana es medio puta? Me encantaría decirlo al aire. Le decimos que hablamos de sexo, de trío, nos hidratamos la concha, la vagina... La debe tener un poco seca. Luego después de esto me retiro", cerró Latorre.

