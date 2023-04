La insólita confesión íntima de Antonio Ríos que dejó perplejos a todos: "Es horrible"

El cantante habló del examen de ADN que lo separa de la posibilidad de tener un hija. Antonio Ríos habló sobre su gran cantidad de hijos y reveló un dato de su intimidad.

Antonio Ríos está próximo a realizarse un estudio de ADN, ya que una joven asegura ser su hija. El cantante de cumbia causó sorpresa al revelar su postura ante este hecho y al contar por qué no se cuida en sus relaciones íntimas con mujeres.

Ríos aseguró que cree que la chica que dice ser su hija realmente lo es porque una de sus hijas la vio parecida a alguien de la familia. "Me apareció en La Salada, que mi nuera tiene peluquería ahí. Yo salía de ahí y apareció. Me dijo: 'Papá, soy tu hija. Me lo dijo mi mamá'. Hace quince años me había aparecido ella, yo le había dado el teléfono para que la madre me llamara y nunca me llamó. Es la segunda vez que la encuentro", relató el músico en Nosotros a la Mañana.

El músico recuerda haber estado sexualmente solo una vez con la madre de la joven que dice ser su hija. "¡Qué puntería!", soltó una de las panelistas como acotación ante esa realidad. "Te lo pregunto con amor, pero ¿por qué no te cuidás?", esbozó Cinthia Fernández desde el panel. Por su parte Ríos respondió: "Nunca me gustó cuidarme. Es horrible".

"El Pollo" Álvarez se alarmó ante la declaración de Antonio Ríos y destacó la importancia de usar preservativos en relaciones sexuales. "Ya está, ya pasó", agregó Ríos. Fernández también recalcó que ese tipo de cuidados son necesarios para prevenir infecciones de transmisión sexual, además de ser un método anticonceptivo. El cantante reveló que en una ocasión dejó embarazadas a cuatro mujeres a la vez, ante la mirada incrédula del conductor del ciclo, y contó que, si el próximo ADN da positivo, tiene 21 hijos en total.

La confesión de Antonio Ríos a Moria Casán

"Vos sos un semental, papito. Este practica como nadie el poliamor. Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas, pero no juntas. Tenés tus días repartido en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?", enunció la madre de Sofía Gala Castiglione en su ciclo de El Nueve, al que el músico había sido invitado. Por su parte, Ríos respondió: "Era una cosa que me pasó y que no podía parar".