La insólita condición que Wanda Nara les pone a sus fans para sacarse una foto

Wanda Nara no solamente es perseguida por sus fanáticos cuando viaja a Argentina, sino que también muchos la paran por las calles de Europa. Si bien no suele decirles que no a los fans que le piden fotos, se rumorea que les pone una insólita condición.

El 31 de octubre de 2022, las calles de París estuvieron repletas de gente celebrando Halloween. Como Wanda está actualmente en la ciudad, aprovechó el día para pasear y una fanática la detuvo para sacarse una foto.

La panelista Estefanía Berardi compartió en sus historias de Instagram una foto de Wanda junto con su fanática y escribió: "Wanda al mediodía paseando por París. Iba con Kennys". En otra de sus historias, contó la llamativa condición que les pone la empresaria a sus fans: "A los fans que le pedían foto les decía que solo selfie".

Wanda Nara con una fan en París.

La palabra de Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es un enigma. Mientras la mediática asegura que están separados, el futbolista sigue sosteniendo hasta el día de hoy que siguen juntos y que la separación es un invento de Wanda para la prensa.

En octubre de 2022, Ciudad Magazine publicó una noticia de una supuesta reconciliación entre Wanda y el deportista. La empresaria citó la nota y publicó en sus redes: "No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por no consultarme".

Icardi respondió a este mensaje y publicó en Twitter: "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo. La pasamos muy bien". Wanda no le siguió el juego y prefirió ignorar la situación, dejando más que claro que para ella, están separados definitivamente.

Por otro lado, también salió a la luz cuál es el plan de la expareja para continuar con su dinámica familiar tras la separación. Actualmente, los hijos de Wanda e Icardi están con Mauro viviendo en Estambul, Turquía, y se dice que Wanda alquiló otro piso en el mismo complejo de edificios.

“Cada uno va a vivir en un piso y van a mandar a los pibes por el ascensor. Van a estar todos juntos, pero cada uno con su intimidad y su banda. Wanda en un piso e Icardi en el otro. Van a aplicar el sistema de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, que viven en la misma torre pero en distintos pisos”, comentó Ángel de Brito en LAM (América TV).