La insólita amenaza de Alfa a Conejo en Gran Hermano: "Retirate si no querés morir"

Alfa sorprendió a Conejo con una durísima amenaza tras la fuerte pelea que tuvo con Coti.

Walter "Alfa" Santiago volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas por una insólita amenaza a Conejo y un comentario xenófobo contra Coti en la casa de Gran Hermano. "Retirate si no querés morir", disparó muy serio el participante de 60 años a su compañero, que no esperaba semejante respuesta.

Un nuevo enfrentamiento entre Coti y Alfa volvió a generar un momento de muchísima tensión con insultos cruzados, comentarios xenófobos y una fuerte amenaza. Todo comenzó bien temprano cuando la correntina se quejó de que Thiago y el participante de 60 años estaban hablando dentro de la habitación. "Habló todo el mundo la concha del mono y ¿te molesta que hable yo?", replicó sin filtros Alfa, todavía enojado por la discusión que había tenido con la propia Coti en la noche del miércoles.

"¿Por qué no te callás un ratito?", le contestó la joven que se definió como modelo e influencer. Entonces Thiago se sumó a la discusión imitando la tonada de Coti, algo que repitió Alfa y hasta disparó: "¡Pero aguantá paraguaya!". Cansada, la correntina los cortó en seco y les pidió que no la imitaran más. Esto generó no solo fuertes cuestionamientos en Twitter al participante de 60 años, sino también dentro de la casa.

Es que Conejo se enteró la nueva pelea que habían tenido Alfa con su novia Coti y decidió encarar a Walter. Después de exponer su punto, Alexis le preguntó en reiteradas oportunidades al participante de 60 años si lo había escuchado, mientras se acercaba a él. Ya con Conejo pegado a él, Alfa lo frenó con una inesperada amenaza: "Retirate si no querés morir".

La advertencia sorprendió a quienes presenciaron el tenso momento que se vivió en la cocina entre los dos participantes de Gran Hermano. De esta manera, la casa sigue sumando situaciones más que polémicas y violentas entre sus integrantes.

El polémico gesto de asco de Mora y La Tora contra Agustín

Mora y Lucila "La Tora", participantes de Gran Hermano, fueron tendencia en las redes sociales por una actitud repudiable. Mientras Agustín se acercó a ellas para agarrar algo de la mesa, hicieron un gesto de asco que incrementó las tensiones en el reality show de Telefe.

Agustín Guardis se convirtió en uno de los participantes más queridos por los fanáticos y le brindaron su apoyo por varias situaciones de maltrato. En esta oportunidad, el joven volvió a vivir algo similar por parte de Mora y "La Tora". Las dos estaban comiendo y allí fue cuando Agustín apareció para buscar algo de la mesa. Mora hizo un ruido como si fuera a vomitar, al igual que Lucila, aunque no terminó en ninguna discusión ya que el participante oriundo de La Plata no se dio cuenta.

Frente a esta situación, los televidentes del programa que se puede ver por Telefe y la app Pluto TV se expresaron en contra de lo sucedido. "Dos asquerosas"; "Horribles las dos"; "¿No se dan cuenta que afuera se ve todo?"; fueron algunos de los comentarios.