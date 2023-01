La inesperada sorpresa que Guido Kaczka le dio a Adrián Suar en El Trece

En medio de la crisis que atraviesa El Trece, Guido Kaczka le dio un respiro a Adrián Suar con una inesperada noticia.

El Trece viene arrastrando una mala racha desde hace tiempo tras el fenómeno causado por Gran Hermano en Telefe. Sin embargo, Guido Kaczka fue el encargado de llevarle una grata sorpresa a Adrián Suar en este contexto con Los 8 Escalones, el programa de preguntas y respuestas que conduce de lunes a viernes a la tarde y a la noche.

En la jornada del viernes 20 de enero, El Trece tuvo una leve levantada en el rating gracias a Los 8 Escalones. Guido Kackza logró posicionarse con 7,4 puntos en el horario nocturno del progama que comenzó a las 21.30 horas, convirtiendo al canal como el segundo más visto de la televisión argentina después de Telefe.

Además, Telenoche llegó a tener una marca de 6.1 puntos. Mientras tanto, Bendita TV con Beto Casella fue lo más visto de El Nueve con 3.9 y LAM con Ángel De Brito en América TV logrando 2.8. Cabe recordar que días atrás, Guido Kaczka se había referido a la situación de El Trece y el futuro que ve con Los 8 Escalones.

"Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo", expresó. Y agregó: "Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa pero ir innovando, hacer mejores cosas".

Inesperado anuncio de Adrián Suar por el bajo rating de El Trece: "El responsable soy yo"

Adrián Suar sorprendió a todos con una conferencia de prensa improvisada en la que reconoció su responsabilidad por el bajo rating que está sufriendo El Trece el último tiempo. "Es un error mío, el responsable soy yo", se sinceró el Gerente de Programación de la señal de aire del Grupo Clarín.

El Trece comenzó muy flojo el 2023 en materia de rating y tuvo que hacer importantes cambios en su grilla para repuntar. La segunda temporada de El hotel de los famosos es una de sus mayores apuestas y con ella no logró ni siquiera acercarse a las cifras que registra cada noche Telefe con Gran Hermano, por lo que la gerencia del canal modificó su horario y lo mandó a la tarde, donde tampoco logró asentarse hasta el momento.

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil", comenzó reconociendo Adrián Suar en lo que pareció ser una conferencia de prensa improvisada en el marco de su regreso al teatro El Nacional con su obra "Inmaduros". En esa charla, el gerente de Programación de El Trece admitió su preocupación por las bajas mediciones de audiencia que está registrando la señal.

"Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy", señaló el actor y productor, al tiempo que reconoció que en ningún momento pensó en renunciar a su puesto. En ese sentido, también explicó que en los últimos meses no pudo encontrar el "resultado artístico" para uno de los canales más importantes de la televisión argentina.