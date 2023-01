La inesperada revelación hot de Alfa con Camila: "Estaba desnuda"

Alfa reveló una historia inesperada de Camila y se volvió tendencia en las redes sociales, donde especulan sobre la relación que tienen.

Walter "Alfa" Santiago sorprendió a Romina al hacerle una inesperada revelación sobre su relación con Camila Lattanzio, un tema que generó mucha polémica en los últimos días en la casa de Gran Hermano. "Estaba ahí desnuda", le contó el participante de 61 años a su compañera.

En los últimos días uno de los temas que más polémica y opiniones generó tanto dentro de la casa de Gran Hermano como afuera es el cercano vínculo que mantienen Camila y Alfa. Ya fueron varias las compañeras del sexagenario participante que le advirtieron sobre las intenciones poco claras de la joven oriunda de Ituzaingó, pero Alfa descree de sus palabras y sigue mostrándose muy cerca de Camila.

Tanto fue así que el hermanito más grande del reality de Telefe sorprendió a Romina este viernes con una inesperada revelación. En su relato, Alfa le contó que Camila le pidió hablar con él, seriamente, mientras estaba en una habitación enorme donde había muchas camas. Pero no estaban solos sino que también estaba su exesposa: "Estaba ahí desnuda con una toalla".

Pese a que Romina le hizo un comentario sobre lo que escuchaba mientras cocinaba, Alfa continuó con el relato de su particular sueño: "Me mira así y dice '¿te parece que estoy bronceada?' y yo la miraba toda desnuda y digo: 'no te puedo creer'". "Y viene Camila y me dice 'Alfa tengo que hablar con vos, porque yo me estoy enamorando de vos y es esto muy complicado'", siguió el participante de 61 años.

Mientras Romina continuaba picando vegetales, Alfa le contó qué le respondió a Camila en su sueño: "Y yo le hablo al oído 'pará, no hables así que están las cámaras. Ya vamos a hablar, no va a haber problema, vos contá conmigo'". Recién en ese momento, Gran Hermano cambió la cámara que estaban mostrando y cortó la transmisión de la charla entre Romina y Alfa.

Increparon a Romina en Gran Hermano y crecen las tensiones en Telefe: "Se va"

"Sabíamos que, más allá de que la quiero mucho a 'La Tora', si dejábamos a Ariel en placa era muy probable que se puedan ir algunos. De Daniela tenía miedo", explicó Romina, quien fue increpada por "Alfa", Julieta, Daniela y Agustín en el patio de la casa. Los ánimos después de salvar al parrillero oriundo de Berazategui no fueron los mejores y se lo hicieron saber con comentarios contundentes.

"¿Vos no lo ves a Ariel afuera?", preguntó Julieta, mientras "Alfa" se mostraba fastidioso por la situación. "Ariel se iba, es el mismo juego que hicieron conmigo. Perdoname pero eligieron mal", señaló el participante de 61 años, quien recordó cuando Martina lo salvó la primera semana que estuvo nominado junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Tomás Holder.

"Era 'La Tora' o Dani. Estuvieron muy bien igual, no pasa nada chicos, nada que reprochar. Entiendo el porqué", indicó Agustín, apaciguando las cosas en medio de los reproches. "No quería arriesgarme a que se vaya Dani", dijo Romina. Allí "Alfa" le contestó de manera letal: "Bueno ¿sabes qué? Se va. Te lo firmo acá".