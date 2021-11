La inesperada revelación de Flor Vigna sobre Sabrina Rojas y Luciano Castro: "El amor sigue"

Flor Vigna se sinceró sobre la relación entre Luciano Castro y su expareja, Sabrina Rojas, con quien comparte dos hijos.

Flor Vigna comenzó a salir con Luciano Castro hace algunos meses, después de haberse conocido entrenando en el mismo gimnasio. Aunque él contó que al principio ella no le daba atención e incluso Flor misma reconoció que no era un hombre que tenía en mente, finalmente se enamoraron. Sabrina Rojas, actriz y ex de Luciano, comparte dos hijos con él: Fausto y Esperanza. Además, tiene una relación muy cariñosa con él, a pesar de ser su ex. Ahora, Flor explicó por qué no siente celos al respecto.

Luciano y Sabrina se separaron este año y, al poco tiempo, ella empezó a salir con “El Tucu” López y él con Flor Vigna. Sin embargo, nunca dejaron de demostrarse afecto públicamente con abrazos y declaraciones públicas sobre lo fluido que sigue siendo su vínculo, por el bien de sus hijos.

Durante su aparición en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Flor explicó cómo hace para no sentir celos en esta situación, que suele ser bastante inusual en las exparejas. “Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor de Lu y con Sabri como padres y hacia toda su familia y están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo”, comenzó.

“Se re ocuparon de eso. Entonces, se puede y vamos a estar todos sumando para que funcione”, reflexionó. “También hay que tener seguridad. A vos no te da celos la relación de tu novio y la ex”, le remarcó Andy. “No, me encanta. Primero, creo que es porque Lu me da mucha seguridad. Y después, porque yo tengo muchos amigos que tienen otros criterios más abiertos sobre la pareja”, continuó Vigna.

“Hay de todo. Parejas abiertas, una amiga que es bisexual, entonces tengo un montón de criterios en mi cabeza”. Sin embargo, reconoció que, en cuanto a su manera de sentir el amor, ella es un poco más tradicional que la mayoría de las personas de su generación: “A mí me tocó una forma de amar más tradicional y, por ahí, más cursi, romántica, pero me gusta que seamos verdaderos”.

¿Cuántos años se llevan Flor Vigna y Luciano Castro?

Flor Vigna tiene 27 años y Luciano 46. Es decir, se llevan 19 años. Aunque para muchas personas esto puede representar un obstáculo para el entendimiento y la conexión, ella asegura que tienen muchas cosas en común y que, a pesar de que están transitando diferentes etapas, él la ayuda mucho a reflexionar sobre cosas de su vida personal.

“En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo. Tenemos muchos puntos de encuentro. Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”, aseguró. “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.