La inesperada propuesta de Marcelo Tinelli a El Polaco y L-Gante: "Hacemos desastre"

El conductor se sumó a la complicidad de ambos cantantes de cumbia y les lanzó una invitación particular.

Marcelo Tinelli le hizo una inesperada propuesta a "El Polaco" y L-Gante, dos de los jurados más importantes de Canta Conmigo Ahora. El conductor aprovechó la gran complicidad que demostraron tener ambos artistas y se acercó a ellos con un pedido especial, pero el cantante de cumbia 420 replicó de forma llamativa: "Hacemos desastre".

Todo comenzó durante la devolución de la primera participante de la noche. En su recorrido habitual por la tribuna conformada por 100 jurados, Tinelli llegó al lugar de "El Polaco" quien se encontraba al lado de L-Gante. A penas los vio, "El Cabezón" notó la gran complicidad que tenían ambos cantantes y no pudo evitar hacerles una peculiar propuesta.

"Me gusta la dupla con El Polaco, es para salir de gira con ustedes dos. Yo saldría con ustedes una noche si me invitan", tanteó Marcelo Tinelli frente a los dos cantantes de cumbia. "Uh, pero hacemos desastre. Olvidate", replicó L-Gante.

Entonces, Tinelli continuó la charla al demostrar que era un fiel seguidor del intérprete de Perrito Malvado: "Yo voy, ya vi que andás en una limusina". "Si, sabés como levantamos el rating acá", contestó L-Gante y el conductor hizo un guiño a los inestables puntos de rating que tuvo el programa con su debut: "Vamos a sacarle provecho a la limusina entonces".

Una cantante le confesó su amor a L-Gante y recibió una insólita respuesta: "Me esperan con el cinto"

Tras su debut en Canta Conmigo Ahora (El Trece), L-Gante conquistó a una compañera de trabajo y ella le confesó su amor en vivo. Ante la inesperada declaración de su colega, el intérprete de Perrito Malvado tuvo una insólita reacción.

La situación se dio mientras algunos de los jurados le daban la devolución a un participante que cantó un tema de Gloria Estefan. Mientras recorría la tribuna, Tinelli le pidió su opinión a Ana Devin, una de las cantantes que votó de forma positiva a la participante. Sin embargo, a la hora de dar su devolución, la jurado sorprendió con una fuerte confesión: "Estoy en una, muy desconcentrada por la presencia de L-Gante".

"Me pasan un montón de cosas con L-Gante. No quiero incomodar, pero te soy muy sincera", continuó Devin ante la consulta de Marcelo Tinelli. De inmediato, el conductor se acercó al cantante de cumbia para hablar sobre esta inesperada confesión. "Está muy bien. ¿Qué le estará pasando por la cabeza?", replicó L-Gante.

"Siento una admiración profunda por él y me pone muy nerviosa. No puedo mirar para otro lado porque él está acá. Solo lo miro a él", explicó Ana ante la risa del novio de Tamara Báez. "Sh, no digamos más nada porque después en casa me esperan con el cinto", sentenció L-Gante e hizo caso omiso a la declaración de amor de su compañera de trabajo.