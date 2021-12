La inesperada denuncia pública de Pamela David a Daniel Vila: "Me está afectando"

Pamela David denunció al aire de Flor de equipo y en forma pública a Daniel Vila, su esposo.

Pamela David sorprendió a todos con una denuncia pública en vivo contra Daniel Vila, su esposo. "Me está afectando cada vez más", se sinceró el pasado miércoles la conductora en su paso por Flor de equipo sobre una actitud que le molesta de la cabeza del Grupo América, quien atraviesa días complicados tras la ola de denuncias contra Antonio Laje y la desvinculación de Liliana Parodi, que dejó el canal tras 33 años.

Una de las secciones más divertidas de Flor de equipo es cuando el invitado del día debe enfrentarse a la pregunta "intragable". En esa parte del programa de Flor Peña, que está siendo conducido por Georgina Barbarossa, los visitantes deben elegir entre decir una verdad o comer un bocado de una preparación con ingredientes bastante desagradables. La invitada del miércoles fue Pamela David, que prefirió contestar la pregunta de Barbarossa, que quiso saber en qué no podían ponerse de acuerdo con Daniel Vila.

"Lo voy a contestar porque hay algo que hoy me está afectando cada vez más, aprovecho, mi amor, para hacerte esta denuncia públicamente", comenzó su descargo la conductora de La Ruleta de tus Sueños, mirando directamente a cámara. El estudio quedó en silencio a la espera del reclamo de Pamela David, que disparó: "¡Detesto que me diga que deje el celular! ¡Si lo agarro, es porque lo quiero agarrar!". Entonces, tanto Barbarossa como Analía Franchín le preguntaron a David en qué momento le pedía eso Daniel Vila.

La ex El Bar aclaró que estaban de acuerdo con su esposo en que mientras se come, no tienen cerca el celular, pero sí en otras situaciones. "Te juro que es una cosa que digo ¿Por qué? Me voy al extremo. Es mi libertad, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Pero es algo tan simple como que si lo agarré ¡Es porque quería! ¡No agarro algo que no tengo ganas!", insistió Pamela David, segura de su denuncia pública. "Por ahí estamos en una reunión y yo quiero verlo, no quiero pasar por mal educada ¡Pero es mi decisión y quiero verlo! ¡Y no me lo digas, porque me molesta!", cerró la conductora de La Ruleta de tus Sueños.

La hija de Daniel Vila y Pamela David debutó como modelo

Lola Vila debutó en las pasarelas e Intrusos acompañó a Pamela David y su hija en ese día tan especial. La nena de solo 9 años es parte de la escuela de modelos de Anamá Ferreyra, donde estudia con las hijas de otras celebridades como Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero. "Ella ahora me dice cómo me tengo que vestir porque le gusta la moda", le contó emocionada y orgullosa Pamela David a Intrusos.