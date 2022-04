La inesperada autocrítica de Adrián Suar en Inmaduros: "Un desastre"

Adrián Suar expuso una sorpresiva autocrítica sobre su trabajo en "Inmaduros", la obra de teatro en la que actúa con Diego Peretti y que es un éxito en la calle Corrientes. A qué se debe su fulminante comentario.

Adrián Suar vive semanas muy movidas. Pese a que tiene la mirada puesta en lo que sucede con el rating de los programas de El Trece, el productor también tiene el desafío de cada fin de semana de brillar en la exitosa obra de teatro Inmaduros, que es un éxito en la calle Corrientes. Curiosamente, en las últimas horas, hizo una inesperada autocrítica que causó sorpresa entre sus fans.

La obra de comedia, escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo, cuenta con un ritmo muy veloz y exigente para los miembros del elenco. De hecho, para Suar resulta un gran reto poder estar a la altura: "En la obra corremos mucho, hablamos mucho. Por momentos descansamos un poco con letra pero tenemos que correr, nos agarramos". En diálogo con Teleshow, indicó: "Me preparo mentalmente sabiendo que es una comedia que tiene mucha precisión, para eso tengo que estar bastante concentrado. Precisión es que una vez que se arma la maquinaria hay cierto mecanismo de pie, de entrega, que no pueden fallar".0

De todas formas, hubo un comentario por parte de "El Chueco" que resultó llamativo. El productor que también se desempeña como actor realizó una fuerte autocrítica sobre su trabajo en Inmaduros: "A veces puede pasar una complicidad entre nosotros. Yo soy muy tentado pero trato de que no, porque no tengo filtro". Incluso, se comparó con otros artistas: "No soy como algunos actores que puede pasar otra cosa en el escenario y aguantan". "Yo no aguanto, soy un desastre", admitió.

Adrián Suar y Diego Peretti en Inmaduros, la exitosa obra de teatro de la calle Corrientes.

A qué se debe el éxito de Inmaduros, la obra de teatro de Adrián Suar y Diego Peretti en la calle Corrientes

Consultado sobre los motivos del éxito de la obra Inmaduros, Adrián Suar sostuvo que "hay muchos factores: una coincidencia con un momento en el que la gente tiene ganas de reírse; una dupla de actores populares; y que la obra toca temas que la gente los tiene en la cotidianidad, como los inmaduros, los personajes que las actrices vienen a interpretar, y ponen en jaque ciertas cosas del imaginario y de la actualidad". "Esa mezcla en comedia y la gente que se ríe mucho, creo que son las claves para el éxito de Inmaduros", profundizó el actor y productor.

De qué trata Inmaduros, la obra de teatro de Adrián Suar y Diego Peretti

En Inmaduros, Adrián Suar interpreta a "Alfi" y Diego Peretti a "Fideo", dos amigos de toda la vida que son muy diferentes. El primero de ellos se desempeña como publicista, está separado, tiene un hijo y le escapa a los compromisos afectivos. En tanto, el segundo es un psiquiatra muy conservador que está casado con su primera pareja. A lo largo de la obra, los espectadores reirán con las situaciones y roces entre los personajes.

La jugada de Adrián Suar para no seguir perdiendo rating con El Hotel de los Famosos

Luego de que El Trece lanzara El Debate del Hotel, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich los sábados por la noche, los resultados fueron sumamente negativos para el canal. La primera emisión llegó a picos de 7.7 puntos; mientras que en los siguientes programas bajó a 5.9. Por lo tanto, y frente a la vuelta de PH Podemos Hablar (Telefe), Adrián Suar tomó una drástica decisión.

Frente al difícil escenario en el que se encuentra el programa, Suar ordenó que El Debate del Hotel cambie de horario para los sábados a las 19 horas. De esta forma evitará el enfrentamiento con el exitoso ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en el canal de las tres pelotitas.