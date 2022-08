La inesperada actitud de Wanda Nara tras los rumores de divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara tomó una impactante decisión en medio de los rumores de divorcio de Mauro Icardi.

Wanda Nara tomó una inesperada decisión en medio de los fuertes rumores de divorcio de Mauro Icardi. Se sabe que desde que salió a la luz el Wandagate, el escándalo que involucra a "La China" Suárez, la pareja se reconcilió con varias idas y vueltas de por medio, pero esta vez todo indicaba un divorcio inminente.

Días atrás, se filtró un audio de Wanda diciendo que estaba pasando por un mal momento con Mauro y que iba a pedirle el divorcio de una vez por todas. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre el tema. A los pocos días, armó sus valijas y emprendió un viaje a Ibiza (España) junto al futbolista y a sus hijos.

"Ibiza con ellos", publicó la empresaria en su cuenta de Instagram junto con una foto de Icardi y los niños en el aeropuerto. Al rato, publicó otra en la que aparece sola y escribió: "Ibiza siempre es un buen plan". Pocos minutos después, subió una foto arriba del avión y sumó: "Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza".

El audio de Wanda Nara y sus declaraciones sobre los rumores de divorcio con Icardi

Ángel de Brito había revelado en LAM (América TV) días atrás que se filtró un audio de Wanda Nara confirmando su divorcio. Según el periodista, Nara le había mandado esa nota de voz a su empleada doméstica contándole que había vuelto a Argentina para tramitar el divorcio.

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", decía en esta supuesta nota de voz.

Un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó a Wanda: “¿Es verdad que Carmen duerme en un lavadero? ¿Ese audio que trascendió es de ahora?”. “Me parece rarísimo porque conmigo tiene una relación casi familiar. No es verdad que no cobra hace tres meses”, respondió la empresaria.

En este sentido, señaló que fue "una traición más" de alguna persona que trabaja para ellos, que es mucha. "Yo comuniqué que ella quería irse y se le sacó un pasaje. Dijo que estaba angustiada por lo que está pasando en los medios. Es una mujer grande que nos quiere a mis hijos y a mí”, cerró Nara. Sin embargo, se mantuvo firme en su postura de no hablar sobre los rumores de divorcio.