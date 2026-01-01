La indignante actitud de TN con un jubilado que pasó su alias al aire: "Show"

La indignante actitud de TN con un jubilado: "Show".

La víspera de Año Nuevo dejó una postal lamentable en la transmisión de TN en vivo. Mientras gran parte de los canales de noticias realizaban una cobertura simultánea de los operativos de tránsito, un jubilado que había salido a trabajar el 31 de diciembre para una aplicación de pasajeros quedó en el centro de la escena tras ser multado con 170.000 pesos por un test de alcoholemia de un pasajero que arrojó 0,60 gramos por litro de sangre.

Rodeado de cámaras y micrófonos de diversas señales que transmitían su angustia, el hombre se quebró al ver que su jornada laboral terminaba en una deuda impagable. Ante la desesperación del trabajador, un cronista de A24 propuso una solución solidaria en vivo. "Hay gente en el canal que quiere colaborar con usted para que pueda tener un buen cierre del año. ¿Quiere dar un alias? Así se lo puede llamar", ofreció el movilero, buscando canalizar la ayuda de la audiencia que veía el hecho en tiempo real.

Qué dijeron en TN

Sin embargo, la respuesta desde los estudios de TN fue tajante y carente de empatía. El conductor Nacho Otero, lejos de sumarse a la iniciativa o permitir que la información fluyera en pantalla para ayudar al jubilado, ordenó frenar la difusión del alias con una justificación insólita y un ataque directo a la competencia.

"Ojo con los alias porque a veces pueden chupar... Nosotros tenemos otro tipo de metodología con ese laburo", interrumpió Otero, bloqueando la posibilidad de ayuda inmediata. Acto seguido, descalificó el gesto solidario del otro canal: "Dejémoslo que lo den ellos, que hagan su show ellos".