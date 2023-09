La impensada propuesta de Evangelina Anderson que descolocó a Guido Kaczka: "¿Te animás?"

Evangelina Anderson dejó mudo a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón, programa de El Trece, con una particular propuesta.

Evangelina Anderson es una modelo y panelista de televisión que actualmente se desempeña como miembro del jurado de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), el famoso programa de juegos de preguntas y respuestas. En cada emisión, se presentan diferentes personas con la ilusión de ganar el premio mayor. Si logran llegar a la final, se llevan el premio más grande, logrando así cumplir sus metas y objetivos personales. En el programa más reciente, la panelista dejó sin palabras a Guido Kaczka al hacerle una insólita propuesta en vivo.

Gracias a su carisma y su larga trayectoria en la industria de la televisión, Guido logrón consagrarse como uno de los conductores más queridos, no solamente por el público sino también por sus colegas. Más de una vez, sus panelistas interrumpieron el programa para hacer alguna broma en vivo. Esto mismo ocurrió el pasado miércoles 27 de septiembre, cuando Evengelina sorprendió a Kaczka con un llamativo desafío.

Todo comenzó cuando la modelo les estaba mostrando a las participantes una pequeña silla que llevó al programa. "Bueno, chicas. Mucha suerte, felicidades por haber llegado hasta acá. Les traje un elemento de yoga que sirve para hacer un montón de posturas, es esta sillita que ven acá", comenzó, mientras mostraba con su cuerpo cómo se hacía esa postura. Acto seguido, se acomodó poniendo sus manos sobre la silla y dejando su cabeza caer hacia adelante, mientras sus piernas permanecían elevadas, formando una vertical.

Sumamente impactado por su destreza, el conductor exclamó: "¡Evangelina Anderson! ¡Pero son los Juegos Olímpicos! Impresionante, ¡y con tacos!". "¿Ahora tenemos que pasar todos a hacerlo?", preguntó un participante, asustado. "No creo...", respondió Kaczka. Luego, Evangelina lo retó a imitarla: "¿Te animás, Guido?". "¡No, para nada! Nunca me voy a animar. No me animo ni a mirarlo", confesó el presentador, entre risas. "Dale, yo te ayudo. ¡Podés!", le insistió la modelo, pero Guido se negó.

Preocupación en El Trece por lo que pasa con Guido Kaczka

Marina Calabró, columnista del ciclo radial Lanata sin Filtro (Radio Mitre), aseguró que "en El Trece están odiados con el hecho de que Laurita (Fernández) se sume al prime time del Nueve". "Nosotros contamos que hubo muchas dudas con este estreno, porque primero parecía que había dudas con la calidad de producción del proyecto. Le prometieron un montón de cosas que después parecía que no le iban a dar nada, un estudio chiquito, compartido, una cosa low cost...", comenzó la periodista.

Y agregó que en el canal "no están contentos porque tienen el problema de Guido Kaczka con Los 8 Escalones" y que "le está costando el número en la configuración de la nueva competencia del prime". "Ellos lo que piensan es que, por menos que quite Laurita, si hace dos puntos, que podría ser audiencia de Guido que se va", puntualizó Calabró.

"Porque además, son programas con mucho aire de familia, de hecho, Laurita hizo Bienvenidos a Bordo hasta fines de julio en El Trece, y ahora arranca, el 2 de octubre, con Bienvenidos a Ganar. Entonces en El Trece están odiados con que tenga el mismo nombre y con que sea una producción de Kuarzo", concluyó.