La impactante revelación de Santiago Maratea: "Intentó abusarme"

El joven influencer reveló una dolorosa historia personal que dejó sin palabras a Pamela David y Carlos Monti.

Santiago Maratea revivió una dura historia personal y conmovió a Pamela David y Carlos Monti en medio de una entrevista. "El cura de la Iglesia", anunció el influencer conocido por sus colectas de caridad antes de profundizar en su escabrosa vivencia.

"Vos tenés una familia muy religiosa", indicó Pamela David en el living de Desayuno Americano (América TV) hacia Maratea, para indagar en el pasado del influencer. "Sí, sobre todo del lado de mi vieja", reveló este. "¿Es verdad que si te portabas mal tu mamá te decía 'no vas a misa' como castigo?", preguntó la conductora abriendo una puerta difícil de cerrar.

En ese momento, Maratea contó: "Hubo una época un poco oscura de mi vida en la que me metí mucho en la Iglesia pero estuvo todo bastante mal canalizado. Entonces, la verdad, es que me iba mal en todos los aspectos de mi vida pero yo igual todos los días iba a misa". "¿Vos sentías que te hacía bien ir a misa todos los días?", repreguntó Pamela.

"Yo había encontrado en esa Iglesia como un hogar, por así decirlo. Pero bueno, había algo raro ahí. Mi mamá de algún modo lo percibía. Yo ahí empecé a estar muy en contra de mis papás y a favor del cura de esta Iglesia. Imaginate cómo termina esta historia", siguió el influencer que tiempo atrás empezó una misión de colectas de dinero para pagar las deudas del club Independiente.

"¿Algo raro? ¿Pasó algo con el cura?", quiso saber Carlos Monti. En tono serio, el invitado le contestó: "El cura intentó abusarme. Ahí es cuando mi mamá decía: 'Este chico está peleado con nosotros, está bancando a este cura, no va a bailar. Va todo el día a misa'. A partir de eso, me dijo: 'Bueno, se acabó. No vas más a misa'".

Chau Guillermina Valdés: la nueva famosa que enamoró a Santi Maratea

Santiago Maratea sorprendió a todos al revelar quién es la famosa que le robó el corazón, tras el romance que tuvo en secreto con Guillermina Valdés. El influencer estuvo como invitado en DDM (América TV) y reveló sus sentimientos más profundos por una reconocida mujer de la farándula. El joven hizo esta inesperada declaración apenas unas semanas después de haber confesado que tuvo un romance secreto con la exesposa de Marcelo Tinelli.

Se trata de Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo. Todo comenzó cuando la periodista lo presentó en su programa y recordó cómo fue el día en que se conocieron. “Vos me dijiste que ya nos conocíamos nosotros dos...”, soltó la conductora. “Sí, ¿puedo arrancar por ahí?”, le preguntó Maratea. Fabbiani le dio permiso y le respondió: "Por favor, me siento muy vieja cuando me acuerdo de esto, pero por favor, contalo porque me la banco”.

Maratea aprovechó la situación y le hizo un piropo: “Para mí vos siempre tuviste la misma edad...”. “Muchas gracias, es un elogio eso”, contestó Mariana, entre risas. Fue entonces cuando el influencer les explicó a los televidentes cómo fue su historia con Mariana: “Yo la conocí en RSM, porque la jodí mucho a mi mamá. Vengo de una familia que no tiene ningún vínculo con los medios, y para mi mamá era muy raro ir a la tribuna de RSM".

Acto seguido, la dejó sin palabras con una inesperada confesión de amor. "Pero yo estaba muy enamorado de vos...”, admitió. "Yo creo que fue mi primer amor platónico, porque tenía 10 u 11 años. Mi intención era una especie de propuesta de casamiento, pero no me animé. Y una amiga te dijo ‘él te ama’. Vos me saludaste, yo me puse bordó y ahí quedó”, recordó Santiago. “Mirá vos, las vueltas de la vida...”, concluyó Fabbiani.