La historia desconocida de Cae con Wanda Nara: "Le dije a mi mujer"

La historia desconocida del cantante Cae con Wanda Nara.

En diálogo con Los Mammones, el cantante Cae recordó una anécdota desconocida con Wanda Nara. La misma se llevó adelante hace algunos años y tuvo como denominador común un ámbito que él conoce muy bien: la música. Al parecer, la actual esposa y representante de Mauro Icardi intentó incursionar en el mundo artístico pero no le pagó nada a cambio de su ayuda.

“Ella vino con su manager y su novio, llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el manager me las morfaron. Encima no me pagó. Fue imposible que pegue media nota”, aseguró Cae, quien no vio un solo centavo por el trabajo realizado. Al menos, eso es lo que expresó en el aire de América TV.

En tanto, Cae aseguró que intentó por todos los medios tecnológicos que la voz de Wanda Nara quede bien en las canciones que él compuso, pero nada de lo que hizo tuvo efecto: “De última dijimos: ‘La grabamos y le ponemos Auto-Tune, un programa que sirve para afinar la voz. Pero para que funcione tenés, aunque sea, que arrimar a la nota, y ni siquiera”.

“Le dije a mi mujer lo que me estaba pasando, y me contestó: 'Si querés te lo canto yo', aclaro que ella no es cantante. Entonces la hice cantar a mi mujer, después se lo mostré a Wanda y me contestó: ‘Quedó perfecto, no parece mi voz’", recordó Cae, siempre aludiendo al trabajo del que (de acuerdo a sus palabras) jamás cobró por los servicios prestados.

Cae despreció al jurado de MasterChef Celebrity: "Tres pelotudos"

Tras su salida de MasterChef Celebrity 2, certamen en el que se convirtió en el segundo eliminado, CAE dio un concierto en el teatro Maipo y aprovechó para criticar al programa de Telefe. "Tengo que hacer catarsis. Tengo que volver el viernes a ese lugar endemoniado. Son tres pobres pelotudos que comen comida fría", sentenció el rockero, aniquilando a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Ustedes se divierten todas las noches y nosotros 8 horas para que ustedes se diviertan... Un montón de términos nuevos, ¿me entendés? 'Juliana'... cuando tengo que cortar las cebollas así... en casa se corta la cebolla y listo", empezó el cantante en un video que pasaron en Hay que ver, el programa de Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve.

Además, aclaró cómo se manejan en el detrás de escena. "Los que estamos en 'MasterChef' tenemos que hacer dos platos: uno que se prueba caliente y otro que al rato... vas, volves, comés la merienda y está frío", reveló. Y remató con un picante comentario contra Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, los exigentes jurados de la competencia: "O sea que básicamente que los tres jurados son tres pobres pelotudos que están probando comida fría... O sea que tanto que nos bardean, Donato se come un cacho de risotto frío. Lo cierto es que fue una experiencia y como toda experiencia tiene una parte positiva y su parte negativa".