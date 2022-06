La historia del participante que causó conmoción en el programa de Guido Kaczka: "Rehabilitando"

El concursante relató la dura situación que atraviesa desde hace meses al comenzar la emisión de Los Ocho Escalones del Millón. Guido Kaczka se interesó por la historia del participante y le deseó buenos augurios en el juego.

Un participante de Los Ocho Escalones del Millón causó emoción al relatar su historia de vida tras una pregunta de Guido Kaczka. El hombre contó el mal momento de salud que vivió hace un par de meses y detalló cómo continúa su recuperación después de la terrible situación que le tocó pasar.

Se trata de Carlos Bruno, supervisor de la línea C de subte porteño. "Estoy de licencia médica porque en septiembre del año pasado sufrí un ACV y ahora estoy en la última etapa de recuperación. Rehabilitando", comenzó su descargo el concursante, quien se declaró fanático de las motos chopper, lo que coincidió con el look rockero que presentó en el ciclo de El Trece.

"Con el millón quisiera amueblar parte de una casa que cuando me agarró el ACV estábamos terminando y tengo que pagar deudas bancarias que me quedaron por esa construcción. Bastante consternado me tiene ese tema", enunció Carlos, ciudadano de Florencia Varela. "Mucha suerte para vos, Carlos, y para todos", soltó Guido y dio paso a las preguntas.

La emotiva historia de una concursante de Los Ocho Escalones del Millón

"Cuando me preguntaron el motivo de lo que haría con el premio. Sí, ayudaría a mis hijos, obviamente. Pero yo estoy lidiando contra dos cánceres desde 2016. Entonces, soy una resiliente. Cuando mis hijos me anotaron, al principio me enojé porque dije: la exposición, esto no", expresó Susana, una concursante de Los Ocho Escalones del Millón. "Desde casa somos todos valientes jugando, porque lo lees, lo ves, estás tranquilo. Estar acá es otra cosa. Así y todo, la pasé re bien", agregó.

Susana continuó su descargo en alusión a por qué decidió no continuar en el programa y llevarse lo que había recaudado hasta ese momento. "No, Guido. Hasta acá. Porque una de las cosas que me enseñó esta situación por la que pasé es que hay que compartir, y esto es como cadena de favores. Vos das y tenés que dar, no te podés quedar con todo. No sirve disfrutarlo uno solo, sirve cuando se comparte, y esa es la alegría", enunció.

"Cuando compartís te sentís tan bien, y a veces es una lástima que la vida te tenga que poner en determinadas situaciones para que valores eso. Uno no la ve en la vida cotidiana", reflexionó la participante y le ofreció el lugar que dejó vacante a su compañera. "Perdió a su papá, vive con su abuela y su mamá. De corazón, es el mejor regalo que le puedo hacer hoy a alguien", cerró.