Lía Crucet está muy mal y su hija pidió ayuda.

Hace ya varios días que se conoce que Lía Crucet no está bien. Perdió 60 kilos en muy pocos meses, fue hospitalizada y su situación personal se agrava. Al menos según dio a entender su hija Karina en una entrevista en vivo y en directo con el programa Los Ángeles de la Mañana, por El Trece.

La hija de la cantante tropical comenzó en forma cruda, tajante y real: “Me parece que estoy contando algo que no debería contar. Ella está en la casa y están viviendo en condiciones infrahumanas. No es porque le robaron, sino por la suciedad en la que viven en el estado de abandono en el que viven”.

Una de las periodistas del panel, Andrea Taboada, la consultó acerca de si habían podido hablar con su hermano sobre la notoria baja de peso de su madre, a lo que Karina respondió: “Ezequiel tiene 23 años, la edad de mi hijo. Muchas veces le dije ‘Fijate cómo hacemos, andate de esa casa’, porque me parecía que era un pibe de 20 años que se estaba haciendo cargo y al que le estaban comiendo la cabeza con un montón de cosas. Ezequiel hizo lo que pudo hacer”.

A continuación, Yanina Latorre le pidió que detallara por qué Lía "fue internada sin camisón, sin jabón, sin bombacha, o sea sin nada" y Karina confesó: “La enfermera no me podía dar a mí la información porque me dijo que quien me la tiene que dar es el médico que la va a tratar. E inclusive ella es fumadora, a los pacientes psiquiátricos no les pueden hacer que no fumen más, así de repente. Entonces le pidieron al marido que él les entregara un paquete de cigarrillos y que ellos les iban a administrar como cinco por día o algo así. Y me dicen ‘él se negó a traerle los cigarrillos y nos dio tanta lástima que salimos a comprarle algunos nosotros’".

Qué le pasó a Lía Crucet y cómo empezó a empeorar su salud

La cantante, exvedette y exactriz argentina de 68 años se encuentra "irreconocible" desde su rostro según reveló en el diálogo con Teleshow su propio esposo y mánager Tony Salatino, quien aseguró que la trasladaron para hacerle los estudios correspondientes porque se descompensó. Ya estaba deshidratada de antemano y encima los médicos le detectaron una neumonía, aunque por suerte su hisopado sobre el coronavirus le dio negativo.