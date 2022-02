La hija de La Mona Jiménez demanda al cantante por "daños y perjuicios"

Natalia Jiménez pasó por A la tarde y aseguró que le iniciará una demanda millonaria a su padre por "daños y perjuicios".

Natalia Jiménez, la hija de La Mona, pasó por A la tarde (América TV) y reveló que le iniciará una millonaria demanda al cantante cordobés. Cabe recordar que en julio pasado, y después de una larga disputa judicial, Natalia consiguió que la Justicia cordobesa la reconociera como la hija de La Mona, hecho por el que la mujer sufrió represalias y amenazas.

La Mona Jiménez es uno de los artistas más populares de la Argentina, y más aún en Córdoba, donde es considerado prácticamente un Dios. Si bien el músico nunca ocultó a su familia, siempre mantuvo su intimidad en privado. Pero en los últimos años, se supo que el cuartetero tenía otra hija, que vivía en Buenos Aires y que no creció con él. "Tuve encuentros muy esporádicos con él y yo me enteré que era mi padre a los 8", reveló Natalia, la hija no reconocida por el cantante, en A la tarde.

En el 2015, la mujer se realizó un test de ADN para confirmar que La Mona era su padre y tras conocer el resultado positivo buscó acercarse, pero la respuesta que recibió no fue la esperada. Quien se contactó con ella fue el abogado del músico, quien le aseguró que la reconocería como su hija si renunciaba a los derechos económicos que le correspondían. Natalia se negó e inició un proceso judicial por el que en julio pasado, la Justicia la reconoció como hija de La Mona, momento en el que comenzó a recibir amenazas por parte del entorno del músico.

Con Natalia de visita en A la tarde, fue Débora D'Amato quien dio detalles de la nueva demanda millonaria que la mujer presentó contra su padre. En ella, Natalia Jiménez le reclama a La Mona la suma de 200 millones de pesos por "daños y perjuicios". "La denuncia por 200 millones suena a mucha plata pero tiene que ver con tiempo", explicó D'Amato.

"Son 40 años de desamparo en el que ella, como contaba, iba callando y aguantando mientras su derecho y su identidad iba por otro lado cuando le correspondía", sumó la panelista del programa de América que conduce Karina Mazzocco. En ese sentido, D'Amato remarcó la desigualdad que sufrió Natalia con sus hermanos debido a la vida que llevó ella y la que pudieron tener ellos. Para cerrar, ante la atenta mirada de Natalia, Débora D'Amato aseguró: "Quien se hizo cargo de ella como papá y su mamá le dieron todo, amor y todo lo que pudieron. Eso no significa que no haya sido algo bueno, esto tiene que ver con un derecho".

El desagradable gesto de La Mona con su hija Natalia

Hace unos meses, Natalia estaba en A la tarde cuando compartieron una charla que tuvo una de sus cronistas con el cantante cordobés. "¿Te sorprendió que Natalia Taddei pudiera llevar tu apellido?", consultó la periodista. La respuesta de "La Mona" sorprendió a Taddei: "Siempre se lo dí. Lo que pasa que quiere salir por televisión. Yo se lo dí hace mucho y puede usar mi apellido"

Cuando la cronista insistió preguntándole si tenía ganas de verla, el cantante decidió ignorar la consulta. "Vamos a hablar de otra cosa, estoy acá feliz. Ella tiene el apellido mío y lo puede usar cuando quiera pero le gusta salir por televisión y a mí no me gusta salir por televisión", disparó durísimo "La Mona". Para cerrar sus desagradables comentarios, Jiménez comentó: "Mandale un beso". Por su parte, Taddei no podía creer lo que escuchaba desde el piso de A la tarde.