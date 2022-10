La hermana de Thiago de Gran Hermano le dijo de todo a Estefanía Berardi: "Comentan pelotudeces"

Camila Medina se enojó con la panelista por dar información falsa en televisión. La hermana de Thiago de Gran Hermano le envió un picante audio a Estefanía Berardi.

La hermana de Thiago de Gran Hermano apuntó contra Estefanía Berardi, quien aseguró que la familia del participante habría rechazado a una asistente social que acudió a su domicilio para brindar ayuda por la situación socio-económica de la familia. La panelista quiso ayudar al padre y hermanos del participante de GH y se comunicó con las autoridades de la ciudad donde residen para que los ayuden , pero ese gesto no habría sido bien recibido.

"Ayer fui al médico, estuve internada y estoy muy agotada. Acá no vino una asistente social, no consiguieron una vacante, no vino nadie. Dijeron que se iban a comunicar conmigo", soltó la hermana de Thiago en un audio a Berardi, quien sostuvo que la asistente social había ido al domicilio. "Con los materiales para la casa nunca nos ayudaron, nadie vino. Por las redes sociales hablan cualquier cosa y comentan pelotudeces, y a nosotros también nos hacen sentir mal", continúó el audio de Camila Medina, convencida de que la ayuda de la que hablaba Berardi nunca había llegado a su casa.

Berardi dio a entender que la familia de Thiago no se habría mostrado interesada en esa ayuda y contó que no mandarían al colegio al hermano menor del concursante porque el pequeño saldría a trabajar por pedido de sus mayores. Y Sebastián "Pampito" Perelló agregó: "El nene dijo llorando en la nota con LAM 'yo no quiero salir a cartonear más'". Carmen Barbieri aclaró que entienden que se trata de una familia humilde y que la idea no es hacer acusaciones contra nadie, sino ayudar.

La revelación de Thiago sobre qué haría con el premio de Gran Hermano

"Afuera quiero poner mi lavadero de autos y practicar para ser Dj'", contó el participante de 19 años sobre la idea que tiene en relación a futuros proyectos en caso de convertirse el ganador de la décima temporada de Gran Hermano en Argentina. Y agregó: "Los ruidos, todas esas cosas me gustan. Las mezclas, capaz que después hago otro ruido y voy inventando y sale algún que otro tema. Voy experimentando. Pero también quiero mi lavadero de autos y arreglarme mi casa. Todas esas cosas", sobre su gusto por la producción de música electrónica.

Esta revelación de Thiago generó diversas reacciones en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde los usuarios dedican gran parte de sus publicaciones al ciclo de Telefe que logra las marcas de rating más altas del momento.