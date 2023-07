La gravísima denuncia que expuso al aire una figura de El Nueve: "Ha choreado"

Una de las figuras más reconocidas de la señal se despachó con una grave denuncia que sacudió el tablero de los medios.

Una de las figuras más destacadas de El Nueve lanzó un atronador carpetazo al aire en su programa y responsabilizó a otro canal de la competencia. "Nos ha choreado mal", sentenció la periodista, sin ocultar su furia tras anoticiarse de lo ocurrido.

La conductora en cuestión es Susana Roccasalvo, quien aprovechó un segmento de su magazine de fines de semana para arrojar una denuncia disfrazada de anuncio: “Implacables va a estar no sólo en el teatro, vamos a hacer radio y mucho streaming. Y digo esto para los que nos copian la idea. Mis amigos, los perfumados, cuando quieran otra idea, eso sí ¡se las voy a cobrar! Porque ya no regalo nada. Copiando, copiando…”

“Es un homenaje a este programa, modestia aparte. A una idea que se me ocurrió en pandemia, de darle un vuelco a este ciclo, y estar más cerca de los actores, del teatro, del cine, de la radio. Por eso digo que estamos también incluyéndola, al igual que los streaming", se explayó la periodista de espectáculos sin dar nombres de la señal acusada.

Furiosa, Roccasalvo no se privo de chicanas a quienes le robaron y cerró su descargo con una firme advertencia: "Les decía que estamos incluyendo esto al canal que nos ha choreado mal la idea. Me llaman por teléfono y me dicen ‘¿qué le podemos poner al nuevo programa que vamos a hacer?’ Y honorarios por medio, se los produzco”.

La impactante revelación de Estefi Berardi sobre Susana Roccasalvo: "Horrible"

Al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri y su equipo repasaron en detalle la pelea que se desató luego de que Laura Ubfal revelase que no votaría a Roccasalvo en una supuesto recambio de presidente de la asociación APTRA por considerarla "mala persona", logrando que la conductora de Implacables (El Nueve) estallara de furia. “Era otro tiempo y sí, yo dije que como que la maldad la engrosaba con kilos ¿tengo que pedir disculpas? ¡Lo hago! Ella lo único que sabe hacer es descalificarme”, se excusó Roccasalvo en un polémico pedido de disculpas en su programa, que fue recogido por el magazine de Carmen Barbieri.

Afilada, Estefi Berardi estalló contra la respetada periodista al opinar: “Se justificó otra vez de esta manera (Roccasalvo). Dijo ‘no, yo quise decir como que la maldad la ensanchaba’ ¡Un horror! ¡Volvió a justificar lo que dijo que fue horrible!". "Ahora también dijo que venía acumulando y explotó, por lo que le pregunté a Ubfal qué había pasado antes, y me respondió ‘Ya hablé, un beso’ ¡Ni pelota me dio! De todas maneras, a mí me ha pasado que me molesten cosas y acumular, pero no por eso me metí con el cuerpo de nadie”, agregó la panelista de Mañanísima.

Luego de su participación, Carmen Barbieri pidió la palaba y reflexionó: “No, ella con lo del cuerpo la pifió, y encima cuando pide disculpas…la pifia más…porque no quiere hacerlo. Pero la ofendió feo, porque son cosas que duelen. Yo que soy gordita, duelen estas cosas. Le habrá dolido a Ubfal, porque lo sentí yo que ni siquiera me lo dijo a mí”.