La gravísima denuncia contra Pepe Cibrían: "Lo peor que viví en mi carrera"

Pepe Cibríán recibió una gravísima denuncia pública en las últimas horas en A la Tarde, por América TV. Qué pasó con el prestigioso artista.

José "Pepe" Cibrián no la pasa bien públicamente en estas últimas semanas y volvió a ser destrozado en la televisión. En esta oportunidad, la gravísima denuncia contra el productor teatral ocurrió como parte del programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco por América TV.

Fue nada menos que Esmeralda Mitre la que fulminó al actor, dramaturgo y escritor de 73 años. La mediática actriz fue al estudio del canal el martes 12 de abril de 2022 y disparó duramente contra su director teatral ante el liderazgo de Luis Ventura, que reemplazó a la presentadora habitual de este ciclo.

Esmeralda Mitre liquidó a Pepe Cibrián

La artista de 39 años recordó lo que pasó con su colega y resultó realmente lapidaria contra él. Para empezar, la panelista Débora D'Amato le preguntó por lo ocurrido cuando ambos eran parte de la misma obra de teatro: "¿En qué quedó ese mal momento que se vivió con Princesas y Pepe Cibrián?". Sin dudarlo, la invitada contestó: "Yo no lo quiero dejar sin trabajo, pero él conmigo fue lo peor que yo viví en la historia de la humanidad de mi carrera. Rompió todo mi camarín y ahí yo me fui".

Más allá de que aclaró que "fue muy lindo y enriquecedor conocerlo", luego fue durísima: "Jamás hubiera sido tan irrespetuoso con nadie en mi vida como él lo fue conmigo. Creo que le molestaron las críticas que me adulaban a mí como la mejor, y cuando salió el fallo de la Justicia hubo algo con el dinero que no sé qué pasó". "Si yo contara la verdad de esto, él no trabaja más", continuó.

Qué pasó entre Esmeralda Mitre y Pepe Cibrián

A mediados de febrero de 2022, el director teatral dio un móvil para el mismo programa y se quejó porque Mitre se había bajado de la obra de temporada llama Princesas, 50 años después. En aquel entonces, Mazzocco quiso saber qué había pasado entre ellos y José fue contundente acerca de Esmeralda, a quien definió inicialmente como “una mujer profesional que cumple con su trabajo". "La obra se presta a que los personajes podamos jugar en ciertos puntos con un poco de improvisación, pero siempre desde un lugar cordial. No recuerdo malos momentos con Esmeralda”, quiso bajar la polémica.

Sin embargo, cuando D´Amato le recordó que la actriz tenía "críticas excelentes, más que las de nadie en todos los diarios", Pepe estalló de furia y deslizó: "Está bien, me parece bárbaro, pero cuando uno es inteligente no dice que es inteligente. Porque decir que los demás no hemos recibido buenas críticas, o mejores o iguales, ¿qué más da a esta altura?”.

Esmeralda Mitre despedazó a su excompañero Pepe Cibrián.

“Imaginate que he estrenado más de 56 obras acá y en el mundo. Me da exactamente igual la crítica mejor o peor de Esmeralda Mitre, pero no me parece ético lo que está diciendo Esmeralda y ahí sí me da mala leche", explotó Cibrián. Y aclaró que "hasta ahí todo iba bien, pero que diga eso de sus compañeros, de Marta González que tiene 77 años y 20 mil más que Esmeralda de profesión...".

“Viste que había una historias detrás...”, le insinuó Ventura. “No, la historia viene ahora porque yo no paraba de decir cosas divinas. Decir eso es de muy mala educación. Hasta ahí te aguanto, más no”, respondió el reconocido director. Y completó de manera irónica: “Ahora no volvería a trabajar con Esmeralda porque tendría miedo de que le hagan mejores críticas que a mí”.

Esmeralda Mitre despedazó a su excompañero Pepe Cibrián.

Consultada al respecto, Mitre avisó: "Tomé la decisión de bajarme de la obra de Pepe porque tengo mucho trabajo por delante y debía elegir. También debía viajar a Estados Unidos por trabajo, por lo que me tocó heredar, y ya debo encarar compromisos. Y cerró con una directa al decir "gracias a Giuliano Bacchi por ser tan buen productor".

Esmeralda Mitre se alegró por su triunfo como heredera del diario La Nación

Con relación a la disputa legal en la que su parte ganó como heredera del diario que creó su tatarabuelo Bartolomé Mitre y que hasta hace poco tiempo lideró su abuelo homónimo, se sinceró: "Siempre sentí en mi alma que ganaba. Siempre tuve la humildad de no pensar que mi enemigo era un enemigo fácil, de no subestimarlos. Seguí luchando aunque pudiese perder, pero en mi profundo ser sabía que ganaba".

Además, la actriz resaltó que se siente "muy emocionada porque la lucha fue muy grande" y que "es icónico, haber recuperado un robo de las acciones de toda la familia". "La humillación de haber sentido eso tantos años como hija. Verlo sufrir a mi padre tanto... Nadie sabe lo que sufrió", amplió. Como ella se mostró bastante conmovida al hablar de este tema, Ventura la irrumpió y le dijo "perdón, ya llegó el Doctor Santiago Yofre, te digo para que estés más tranquila. Calmate, tenés un pañuelo blanco a tu derecha".