La grave situación de Luis Zerda, ex Cuestión de Peso: "Necesito una internación"

El joven estuvo en el ciclo A la tarde y reveló que necesita de manera urgente una internación o tratamiento ambulatorio en una clínica para poder adelgazar y operarse.

El recordado participante de Cuestión de Peso, Luis Zerda, reveló en un reciente reportaje televisivo el mal momento que atraviesa debido a complicaciones de salud generadas por su obesidad mórbida. El joven necesita someterse a un bypass gástrico pero no puede afrontar la cirugía sin antes adelgazar 100 kilos. De esa manera, la situación de Luis es complicada y acudió al ciclo A la tarde para compartirla con el público.

“Mi salud está cada día peor, pero por lo menos ahora de la cabeza estoy mejor. Tuve asistencia psicológica y ahora tengo ánimo para afrontar cualquier tratamiento”, expresó Zerda en referencia a cuán afectada estaba su psiquis por las imposibilidades que le generaba su enfermedad. “Hoy en día tengo que bajar, fácil, entre 100 y 120 kilos para poder operarme y la verdad que solo no puedo hacerlo. Necesito asesoramiento de una clínica, una internación o un tratamiento ambulatorio que me deje estar durante el día en la clínica y a la noche volver a mi casa”, continuó su pedido.

“Encima estamos en pandemia, que es un momento que nadie esperaba y complica todo. Esta enfermedad te afecta en todo, no solo en la salud física, también en lo social, en lo anímico, en la mirada del otro. Pero yo siempre trato de pensar en positivo”, sentenció luego Luis e hizo alusión a una problemática transversal a todas las personas con cuerpos gordos. “Yo tengo una vida muy sedentaria. Muchas veces no quiero salir de mi casa porque tengo miedo de que se me burlen. La mirada del otro es chocante a veces, cuando te miran como diciendo ‘tuvo muchas oportunidades y las desaprovechó’”, siguió Zerda, en referencia al juicio que a veces percibe por haber participado de Cuestión de Peso en varias oportunidades.

En cuanto a su depresión, Luis reveló que hace dos años estaba en un peor estado que el actual, ya que muchas veces ni siquiera tenía ánimos para salir de la cama. “A mí me levantaron mis amigos, yo no quería hacer nada de lo que hacía la gente de mi edad. Pero de a poco me fueron sacando, cada vez más”, relató y dejó en claro que la obesidad, en muchos casos, trae aparejada la depresión, tanto por las complicaciones físicas como por la exclusión social.

“Me olvido de todo”

Ante la pregunta de la conductora, Karina Mazzocco, sobre qué relación tiene Luis con la comida, él respondió: “Yo cuando como me olvido de todo. Se te borra la cinta, no pensás. Después, cuando terminaste, te agarra culpa. Cuando no queda más nada, decís ‘Uy, por qué no le habré dejado aunque sea un pedacito a otro’”. Así, el ex Cuestión de Peso reveló cuán enfermizo es su vínculo con los alimentos.