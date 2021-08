La grave denuncia que recibió una figura de ShowMatch: "Nos sentimos tocadas"

Escandaloso episodio vivido cerca de los estudios televisivos. El mismo se llevó adelante en 2008, cuando Adabel Guerrero y Pampita se cruzaron en un pasillo en plena entrevista con Ángel de Brito.

En los camarines del Bailando por un Sueño, se llevó adelante una pelea que protagonizaron Adabel Guerrero y Carolina "Pampita" Ardohain. Y ésta última fue quien lanzó una grave denuncia contra la otra protagonista. "Todas las modelos nos sentimos tocadas", exclamó, en una recordada riña que tuvo lugar en el año 2008. Hace pocas horas, ambas volvieron a encontrarse en la televisión y rememoraron aquellas épocas.

"Ese día Adabel estaba haciendo una nota conmigo y estaba criticando a las modelos. Pampita estaba escuchando en el camarín y salió como loca y le dijo de todo. Esos brotes que tiene Pampita, bueno... Le tocó a Adabel", expresó Ángel de Brito, quien actualmente es jurado de La Academia junto a Ardohain. Claro, Adabel Guerrero asistió como invitada a ShowMatch y es por este motivo que las dos rieron al acordarse de lo sucedido.

Por su parte, Adabel Guerrero aseguró no haberse dado cuenta de que Pampita se encontraba oyendo sus críticas contra las modelos en aquella charla con de Brito. "Nunca me imaginé que estaba Pampita escuchando del otro lado, sino no hubiese dicho nada", manifestó, entre risas. A su vez, Ardohain repitió las palabras que expresó aquel día y dio por cerrado el asunto.

"Todas las modelos nos sentimos tocadas, le decía yo, que era la gremialista de las modelos. Porque había como ocho participantes modelos esa temporada, así que ahí remándola y Ángel que metía cizaña desde chiquito", bromeó la esposa de Roberto García Moritán. De este modo, todo quedó en una anécdota risueña en el aire del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito quedó mal parado cuando una invitada de LAM lo enfrentó

Ángela Leiva fue muy criticada en el último tiempo que participó de La Academia de ShowMatch. Los fuertes rumores de que era engreída y hasta de malos tratos erosionaron ganas de estar en el certamen y terminó por renunciar. Uno de los lugares que más se ocupó de esparcir el rumor fue Los ángeles de la mañana, programa que conduce Ángel de Brito por El Trece. Allí decidió dar el presente la actriz y confrontar al periodista que tanto se había ocupado en tirarle tierra.

"Contame quién lo dijo", lo confrontó Ángela Leiva a Ángel de Brito, luego de que saliera el tema de su supuesta engreimiento. El conductor del programa no se quedó atrás y dio más detales: "Yo lo escuché en los programas, escuché a varios colegas decirlo". Ante esa insistencia, Ángela pidió que nombraran "alguna situación» que la catalogara en ese lugar". Y allí empezaron a compartirse los detalles, por los que la estaban tratando de creída.