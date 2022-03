La furia de Marcelo Polino contra Karina Mazzocco: "Me dio bronca"

Enojado, el destacado periodista de Espectáculos Marcelo Polino marcó imprecisiones y mentiras en el programa A la tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco.

Marcelo Polino es uno de los periodistas de farándula y Espectáculos que más conoce el trabajo en los medios, y por eso acostumbra a respetar el trabajo de sus colegas. Pero información falsa que involucró a Antonio Gasalla, parte de su círculo íntimo, logró que estallase en contra de Karina Mazzocco y su programa A la tarde (América TV).

Picante, el exjurado de ShowMatch -que pronto viajará a Chile para integrar el jurado de un nuevo reality- usó el aire de Radio Mitre para denunciar información falsa y no chequeada que difundieron en el magazine de Mazzocco en referencia a los festejos que hizo Antonio Gasalla por su cumpleaños, rodeado de sus amigos más cercanos. El dato en cuestión aseguraba que Nacha Guevara no había sido invitada y habría sido duramente bastardeada por los presentes.

"Dijeron una sarta de pavadas y mentiras sobre lo que supuestamente pasó en el cumpleaños y no no fue así. Antonio cumplió en la semana y después hizo algo muy chiquito. Hablamos mucho pero jamás nos sentamos a hablar mal de la gente", precisó Polino furioso en su programa radial de los fines de semana.

Y como asistió al cumpleaños, se encargó de desterrar la versión de A la tarde y aportar una nueva: "Es mentira que Nacha y Antonio se odian. En el último viaje que él hizo a Nueva York, le trajo un sombrero divino. Me dio bronca oir eso porque es algo muy fácil de chequear".

Marcelo Polino se va de la Argentina

En el ciclo que él mismo conduce en AM 790, el exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) reveló los motivos por los que se alejará de Buenos Aires y viajará hacia Chile: “Desde Mega (FM 98.3) me contactaron a fin de año en 2021. Yo estaba organizando unos proyectos para quedarme en Argentina y sonó el teléfono. Cuando me propusieron El Retador dije ‘wow, es el show de talentos que yo quiero hacer’, porque veía la versión mexicana”.

Más tarde, en la entrevista con BioBio Chile, el actor y periodista de 58 años reconoció: “Para mí, que me dedico a ser jurado de programas de talentos, es el reality perfecto". Y explicó que opina eso "porque combina todas las disciplinas, los desafíos, todas las noches es una final...". E insistió: "Para mí es el show más completo que hay en la TV mundial”.

Marcelo Polino admitió que él tiene “un perfil de jurado fuerte e implacable a la hora de dar una evaluación utilizando el humor, sacando la faceta más didáctica, siendo irónico en ocasiones". "La verdad, trato de representar a la persona que está viendo desde la casa. Creo que mi mayor virtud como jurado es decir lo que piensa la gente”, profundizó.