La furia de José María Listorti por lo que pasó con Matilda: "Merecía más"

El humorista expresó su disgusto ante las cámaras de televisión y no se guardó comentarios fulminantes hacia quienes ignoraron el espectáculo musical Matilda.

Se conocieron las nominaciones de los premios ACE -galardones que entregan todos los años la Asociación de Cronistas del Espectáculo- y el espectáculo Matilda, el musical solo consiguió dos nominaciones. La falta de reconocimiento a la producción de Carlos y Tomás Rottemberg provocó la furia del humorista José María Listorti, quien hizo un durísimo reclamo en televisión.

Interceptado por un movilero de Intrusos (América TV), Listorti -que en el musical encarna al papá de Matilda (rol en el que se lució Danny DeVito)- reaccionó a la noticia de las nominaciones de Matilda en los ACE y no pudo ocultar su enojo: "Sí, dos nada más: escenografía y producción. Nos sorprendió. Te podría mentir y hacerme el banana y decir 'lo importante es el premio del público, que también lo es'. Hay mucho laburo detrás...no te digo ganarlo pero estar nominado me parece que lo merecía. Revelación alguna de las Matildas, Laurita como Actriz protagónica, Rada como Actor protagónico. Me parece que se merecía más".

"Pregunté si alguno de los productores estaba enojado con los directivos de ACE y nos dijeron que nada que ver. Nos hubiese gustado tener alguna nominación", agregó el exintegrante de ShowMatch, visiblemente decepcionado. Sus comentarios se sumaron a los de la actriz Laurita Fernández, que también expuso sus críticas por la falta de nominaciones: "Te puedo decir lo que opino de los premios en general. Creo que si vas cuando estás nominado, te ponés contento cuando ganás y no te podés molestar si no estás o si perdés".

"El espectáculo tiene un nivel impresionante y los 140 mil espectadores que vinieron opinan que les encanta. Eso habla de una aceptación y un disfrute de la gente que eso es lo que cuenta para nosotros", cerró Laurita, que días atrás terminó con su ciclo Bienvenidos a Bordo (El Trece) para encarar un big show en el prime time de El Nueve.

El musical de Matilda recibió la noticia menos pensada

Con dirección de Ariel del Mastro, la versión argentina de Matilda continuará su temporada a partir del 12 de enero de 2024, confirmó su productor, Carlos Rottemberg. La obra está protagonizada por Laurita Fernández en la piel de la Señorita Miel; Agustín "Soy Rada" Aristarán interpreta a la tan temida directora Tronchatoro; José María Listorti y Fer Metilli son el Sr. y la Sra. Wormwood, es decir, los padres de Matilda. De cara a la nueva temporada que comenzará en 2024, desde la cuenta del Multiteatro dieron una serie de "tips orientativos para disfrutarla mejor" Entre ellos, destaca que las funciones serán a las 21 los días hábiles, los sábados a las 18 y a las 21 y los domingos a las 17 y a las 20.