La furia de Claudia Villafañe tras abandonar un móvil: "No voy a hablar"

Claudia Villafañe se mostró molesta por las preguntas en torno a su expareja y abandonó la entrevista.

Claudia Villafañe vivió momentos de tensión en el marco de la ceremonia de los Martín Fierro 2022. En ese contexto brindó declaraciones al programa LAM conducido por Ángel De Brito y una pregunta desató su enojo, por lo que se retiró de móvil sin responder.

"Yo vengo a acompañar en realidad, fui parte porque fui la primera ganadora del programa", expresó Claudia sobre la obtención del Martín Fierro de Oro de MasterChef Celebrity. Al mismo tiempo destacó la labor de todo el equipo de producción: "Atrás hay un montón de gente que se merece este premio", dijo.

Frente a la posibilidad de que se inicie una "nueva carrera" gastronómica de acuerdo a la pregunta del notero, lo negó totalmente y sostuvo que "me alcanzó y con eso estuvo todo muy bien". Inmediatamente se venía otra pregunta vinculada con sus hijas Dalma y Giannina pero lo frenó en seco y se despidió con un "gracias".

"¿Por el homenaje a Diego no deberían haber estado invitadas -sus hijas-?", consultó el periodista mientras Claudia se retiraba y no quería saber nada con respecto a ese tipo de preguntas. "No, estoy acá por MasterChef", respondió la empresaria y exesposa de Maradona.

"No voy a hablar de eso, estoy acá por Masterchef. No voy a hablar de eso, muchas gracias", repitió hasta que finalmente se fue por completo y no participó más de móvil. Ni bien se le consultó por este tema se la mostró enojada y sin ganas de responder y estaba ligado a que los únicos invitados con respecto al homenaje fueron Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, expareja e hijo respectivamente del '10'.

Claudia Villafañe amenazó a Denise Dumas con llevarla a la Justicia

Claudia Villafañe estuvo en boca de varios periodistas de espectáculos tras los rumores del supuesto casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Es por esto que tanto ella como su hija sufrieron las consecuencias de ser figuras mediáticas, especialmente después de los dichos de Denise Dumas.

De acuerdo con la exesposa de Diego Maradona, Dumas difundió información falsa sobre ella y le atribuyó unas palabras que ella jamás había pronunciado sobre los rumores de casamiento de Gianinna. Fue tal la indignación de Claudia que incluso la amenazó con presentar una queja formal ante la Justicia.

Todo comenzó cuando Dumas contó en Flor de Equipo que había hablado con Claudia sobre la boda de su hija. “Párenme todo un segundo porque hablamos con Claudia Villafañe. Tengo un mensaje suyo que en realidad es bastante polémico. En serio, porque le preguntamos y muy amablemente contestó. Dijo algo que, la verdad, a mí me sorprende un montón”, había anunciado la periodista.

Según Dumas, Villafañe le dijo: “No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo”. “Yo tenía la misma información de que Claudia no estaba muy conforme con esta relación. Es lógico para una mamá cuando ve una persona como Osvaldo, que no tiene contacto con sus hijos ni se hizo cargo con sus ex parejas”, cerró Denise.

Cuando Claudia fue consultada al respecto por Clarín, desmintió toda esta información y expresó: “Yo no le mande nada a nadie. Le pedí a Denise que desmintiera eso. Si no le mando carta documento”. Y sobre Gianinna y Osvaldo, apenas señaló que su relación está bien en este momento.