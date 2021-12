La furia de Barassi con la producción de El Trece: "No estoy contento"

Darío Barassi expuso su bronca con la producción de El Trece y lanzó una picante advertencia. El video del momento.

Darío Barassi se encuentra en una situación muy particular. A poco de que finalice el 2021, el conductor fue interrumpido en el programa del pasado 10 de diciembre por varios integrantes de la producción de "100 argentinos dicen", exitoso ciclo de El Trece. Como consecuencia, estalló de furia y lanzó un fuerte reclamo.

"¡Quilombo!", gritó Barassi, que rápidamente reaccionó al ver a un grupo de manifestantes de la producción que irrumpió con bombos y banderas al estudio del programa. "Sindicato de Barássitos, ¡queremos vacaciones!", se pudo leer en uno de los trapos que exhibieron en "100 argentinos dicen".

Luego, el presentador hizo un pedido expreso: "No, no, ¡pará, pará! Paren todo". Y contó que antes de esta situación, le adelantaron que varios trabajadores del canal protestarían en su programa: "Me escribe Luli (NdeR: una de las productoras) y me dice: 'No sabés lo que armamos, te vas a caer de culo... la producción se puso la 10. Vos pedías la manifestación, la vas a tener...'".

Darío Barassi es una de las grandes estrellas que tiene El Trece.

Inmediatamente después, más manifestantes se integraron al chistoso repudio contra Barassi y los bombos continuaron sonando. Como consecuencia, el conductor señaló: "No estoy contento, no estoy contento... ¿me quedo o me voy de acá? No sé qué hacer...". Y finalmente, se despidió de las personas que protestaron: "Se van yendo los Barássitos, manifestación en vivo...".

Por qué Darío Barassi se va por un tiempo de El Trece

Darío Barassi se va de "100 argentinos dicen", exitoso programa de El Trece. En las últimas semanas, Star+ vino a la carga por él y se lo lleva por dos meses. Por lo tanto, el canal del Grupo Clarín se adelantó a los inconvenientes y Dani "La Chepi" será la encargada de llevar adelante la conducción.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, no habrá ningún tipo casting y la decisión de El Trece es unánime: le darán "La Chepi" la posibilidad de comandar el programa que mejor mide en la pantalla del sol. Cabe recordar que la influencer se desempeñó como host digital de Bake Off en Telefe y que hace varias semanas comenzó las grabaciones de El juego de la oca, otro programa de entretenimientos en el que acompañará al Pollo Álvarez.

Adrián Suar decidió levantar varios programas de TV de cara al 2022.

