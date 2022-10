La fuerte pelea de Tomás Holder y Maxi Giudici por Juliana en Gran Hermano: "Se va a ir todo a la mierda"

Tomás Holder y Maxi Giudici protagonizaron un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano por un coqueteo con Juliana Díaz.

En las últimas horas se produjo una pelea bastante fuerte entre Tomás Holder y Maximiliano Giudici por la relación que mantiene este último con Juliana Díaz, la primera pareja de la presente edición de Gran Hermano. "Así le están haciendo a tu novia afuera", le habría dicho el cordobés al tiktoker rosarino, lo que provocó su furia.

Lejos de pasar desapercibida, la primera semana al aire de la nueva edición de Gran Hermano está generando muchas controversias. Además de algunos fuertes cruces y declaraciones por parte de distintos integrantes de la casa, en las últimas horas se formó la primera pareja de la temporada, que tiene a Juliana Díaz y Maximiliano Giudici como protagonistas.

Pero la joven pareja ya tuvo un primer cortocircuito, con Tomás Holder en el medio. Es que el tiktoker rosarino tuvo un pícaro intercambio con Juliana y le tiró un beso, algo que no le gustó nada a Maximiliano. Visiblemente molesto, el cordobés cruzó con todo a Holder, que viene de polémica en polémica: "Así le están haciendo a tu novia afuera".

Todo pareció quedar ahí, pero más tarde Holder fue a enfrentarlo a Maximiliano, que estaba solo en la pileta. "Yo con tu familia no me meto, sabés que soy respetuoso. Con mi novia no bardeés", cruzó el rosario a su compañero, ambos bastante molestos. Además, le remarcó que él saludó a Juliana porque ella le había tirado un beso con buena onda, sin otras intenciones.

Pero Giudici no le creyó y lo enfrentó. Le reclamó a Holder que no lo buscara con esas cuestiones, ya que no le gustaba el "juego sucio", mientras el tiktoker insistía en que no había coqueteado con Juliana, ya que afuera tiene a su novia esperándolo. "No hablés de mi novia", volvió a reclamarle el rosarino. "Mientras vos a mí no me jodas, yo no te jodo", sintetizó Giudici, a la vez que insistía en que si empezaban con el "juego sucio" se va a ir "todo a la mierda".

Se le escapó un comentario que pone en jaque a Gran Hermano

En Gran Hermano se dio una insólita situación que puso nervioso a varios participantes. Julieta Poggio realizó un exabrupto al revelar que les pagan por estar en el reality show, pero inmediatamente se llevó la mano a la boca y generó risas incómodas en sus compañeros que se encontraban junto a ella.

Las redes sociales ardieron tras el regreso de Gran Hermano a Telefe. Es por eso que cada situación es recortada en un video por distintas personas y justo capturaron este momento. "¿Ya pasaron cinco horas? Que rápido que pasan las horas. Que al pedo que estamos", expresaban entre Julieta Poggio y Daniela Celis.

Allí se desató el comentario desafortunado. "Y te pagan por estar al pedo. Ay no", dijo Julieta, mientras que Alexis, otro de los participantes, se metió pero a embarrar aún más la situación. "Ah cierto que tenemos sueldo", expresó, mientras que la joven acotó: "No sé si se podía decir eso".

"Alexis, por favor, al confesionario", soltó el cordobés imitando a la voz de la casa tras el comentario deslizado. Aunque se presume que de antemano cobran un sueldo por entrar a Gran Hermano, lo que no se sabe es si podían decirlo al aire.