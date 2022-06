La fuerte chicana de Martín Bossi a RusherKing: "Fantasma"

El reconocido actor se refirió al apodo del cantante y se burló frente a las cámaras en plena entrevista.

Martín Bossi apuntó contra RusherKing y lanzó una fuerte chicana en vivo. El reconocido actor fue consultado por sus nuevos compromisos laborales que lo relacionan indirectamente con "La China" Suárez, pero en medio de la entrevista, Bossi se burló del apodo de RusherKing, el novio de la actriz, frente a las cámaras.

La situación se dio en una reciente nota que el actor de Kinky Boots brindó a Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce los fines de semana por El Nueve. En diálogo con el programa de espectáculos, Bossi se refirió al cantante y, fiel a su humor, bromeó sobre el apodo del artista dejando en claro que no conocía el origen del nombre del trapero.

Todo comenzó cuando el periodista le consultó a Martín Bossi si iba a formar parte de la segunda temporada de ATAV. El humorista aseguró que Adrián Suar lo había contactado y que la novela estaba muy poco relacionada a los personajes de la primera entrega. "¿Entonces no hay ningún fantasma de Benjamín Vicuña o 'La China' Suárez?", consultó el movilero y Bossi contestó picante: "Si aparece el fantasma de la China ¿¡sabés cómo me tiro de palomita!?. Perdón Rusher... ¿Cómo se llama?".

Ante la consulta del actor, el periodista comentó el nombre artístico del cantante y Martín Bossi continuó con su chicana. "¿Rusherking? ¿Así se llama el chabón? ¿Pero es de acá? ¿Es argentino y se llama Rusherking?", consultó el actor entre risas. Posteriormente, el entrevistador le brindó toda la información sobre el cantante, pero Bossi remató: "Es como que en Estados Unidos sea Rogelio Reyes".

El difícil momento que atraviesa Martín Bossi: "Quedó destruido"

Martín Bossi está atravesando uno de los momentos más tristes de su vida. Fuentes cercanas al humorista aseguraron que la está pasando realmente mal. Fue Juan Etchegoyen quien dio a conocer esta información. Hasta el momento, el actor no se manifestó públicamente para aclarar la situación.

Juan Etchegoyen reveló la situación que atraviesa Martín Bossi en este momento. Con ánimos de hacer un enigmático, el periodista expresó: "Me enteré estos últimos días de una relación que mantenía un famoso actor argentino y la iba a contar cuando me dijeron 'chequeá porque me parece que ya se terminó'. Así de fugaz fue la cuestión parece, el tema es que ellos continúan trabajando juntos y me contaban que él quedó destruido después de la ruptura, dato que me sorprendió".

Con respecto a la relación de Martín Bossi y su expareja, el periodista manifestó: "Ellos empezaron a salir, me cuentan, a finales del verano. Ella estaba en el espectáculo que encabezaba él en Mar del Plata y cuando él pasó a otra obra, ella también se pasó, él ha sido vinculado con muchísimas mujeres y siempre desmintió todo. Ella comparte elenco con él en la obra que hacen en Avenida Corrientes y se ven las caras casi todos los días, no sé cómo llevarán esa situación compleja por cierto".

Para terminar con el misterio, Juan Etchegoyen aseguró: "El famoso que se separó después de un fogoso romance es Martín Bossi y la ruptura es con la bailarina Sol Bardi". Sin embargo, fue la mismísima Sol Bardi la que rompió el silencio para dejar en claro que no es cierto que estuvo en pareja con Martín Bossi.