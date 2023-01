La fuerte advertencia de Gran Hermano que desató la furia de Alfa: "Depravado"

El participante fue convocado al confesionario y allí le recalcaron ciertas actitudes que lo hicieron desatar más su bronca dentro del reality show.

Algunas de las actitudes de Walter "Alfa" Santiago en Gran Hermano llegaron a su límite y la producción decidió tomar cartas en el asunto. Tras referirse de forma violenta en varias ocasiones a un compañero, el participante fue convocado al confesionario y recibió una contundente advertencia por parte de "el dueño de la casa".

Según mostraron en la emisión del lunes 16 de enero, el concursante de 60 años fue llamado al confesionario para ser advertido por su trato hacia Ariel. "Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, más allá de las dificultades obvias de la convivencia, y en un marco de respeto hacia el prójimo", empezó por decir la voz de Gran Hermano.

En este marco, y ante la mirada atenta del participante, Gran Hermano continuó: "Estoy observando en varias ocasiones y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros: Ariel". Posteriormente, el dueño de la casa enfatizó en que "no iba a permitir que se refiera a él con términos discriminatorios". "El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas ni de exclusión", sentenció la voz.

Sin embargo, Walter quiso quedarse con la última palabra y contó los motivos por los que empezó a referirse a su compañero de esa manera. "Yo nunca tuve nada contra Ariel y de hecho lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue él al tratarme de depravado", empezó por decir. Luego concluyó: "Hay muchas cosas que hizo Ariel para sacar a muchos. Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y el me provoca constantemente".

Alfa apuró al participante que hizo la fulminante en Gran Hermano: "La hiciste"

Walter "Alfa" Santiago encaró a un participante de Gran Hermano y le pidió que aclarara si hizo la fulminante. Tras escuchar diversos rumores, el experimentado concursante le pidió a uno de sus compañeros que le diera explicaciones al respecto y provocó un momento muy tenso en la casa.

El participante más longevo de la casa de Telefe desde hace días intenta averiguar quién fue el compañero que hizo la fulminante en Gran Hermano. De hecho, hace horas se viralizó un video en el que se lo ve decirle a Daniela que le iba a preguntar a Marcos si sabía si Agustín había hecho esa nominación. "'No creo' te va a decir. Ya le preguntamos y nos dijo eso", le respondió Daniela.

"Acá están diciendo que hiciste la fulminante", soltó Alfa cuando se acercó a Agustín, quien estaba en medio de una charla con Marcos en el patio de la casa. "Sí, y después nominé también", a modo sarcástico, para evadir la pregunta de su compañero. Alfa se mostró incrédulo ante la respuesta de "Frodo" y solo le dijo "Bien hecho", en alusión a que creía que él había hecho esa nominación.

El video publicado en Twitter del momento en que Alfa increpa a Agustín tuvo cientos de respuestas, la gran mayoría en defensa a "Frodo". "Lo mejor que puede hacer Agus es no hablar con el supuesto psicólogo ni dejar q le llene la cabeza", "Me enferma que siempre le estén reclamando boludeces y él tenga que bancarselas como un santo y dar explicaciones... No te merecen, Agus", "Qué viejo chusma" y "Lo mas gracioso es que Agus no hizo la espontánea nunca", fueron algunas de los comentarios que dejaron los fanáticos de Gran Hermano.