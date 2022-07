La fuerte acusación que persigue a Mariana Brey: "Mente pequeña"

Luego de unas fuertes declaraciones en Argenzuela, la periodista fue criticada por parte de una reconocida colega.

Mariana Brey recibió una fuerte acusación tras sus polémicos dichos al aire de Argenzuela, el nuevo programa que conduce Rial por C5N. La expanelista de LAM se vio envuelta en un escándalo luego de un comentario que hizo al aire en donde se burlaba del físico de una colega.

Todo comenzó luego de que Jorge Rial provocara a Laura Ubfal y asegurara que "iban a medir sus primicias del espectáculo en escalas" con el rostro de la periodista: una Ubfal sería información mala mientras que cinco sería una gran novedad. En ese momento, Mariana Brey lanzó un repudiable comentario: "No nos entran cinco Ubfal en la pantalla".

Luego de escuchar este comentario, Laura Ubfal aprovechó su espacio al aire de Gossip, ciclo que conduce por Net TV, y apuntó en contra de Mariana Brey. "Para una persona pequeña, que piensa que la suerte en la vida es haber tenido una genética que la lleva a ser pequeña, está bueno para la tele y que lo disfrute, pero lo feo es ser pequeño de mente y es tu caso, Mariana Brey", comenzó la conductora.

En este marco, Ubfal explicó: "Ayer, en un grupo de varones estaban divertidos y me encantó lo que estaban hablando en C5N, inventaron un método muy divertido... Rial lo hizo con humor porque está haciendo Intrusos, es lo que mejor sabe hacer. Pero vos, Mariana, tenés una mente muy pequeña y la única que discriminó ahí fuiste vos. Muy triste".

Por último, Laura Ubfal sentenció con una fuerte acusación contra Mariana Brey: "La única que discriminó fuiste vos, Mariana Brey, diciendo que no entran cinco Ubfal en una pantalla". Luego, determinó: "¿Sabés cuántas Ubfal entran en una pantalla y qué poco entra en vos la dignidad? Así: poquito, poquito"

Polino se enfureció con Mariana Brey por involucrarlo en una fake news

Marcelo Polino se cansó de Mariana Brey y la mandó al frente en vivo, después de la viralización de una fake news en torno al presente amoroso de Luciana Salazar. "No podés inventar un nombre", arremetió el periodista de farándula, harto de su panelista.

El problema se originó la semana pasada, cuando el periodista anunció en Polino Auténtico (Radio Mitre) que Luciana Salazar había recibido un mensaje de WhatsApp de un jugador de la Selección Argentina, que está soltero. Con la noticia abierta a especulaciones y la discreción de Polino al no revelar el nombre, Mariana Brey deslizó que podría tratarse de Nicolás González. La información fue una carnada perfecta para que los medios reprodujesen la información como una declaración del periodista y no de la panelista.

Furioso por la repercusión que tuvo la noticia y las declaraciones confusas (no fue él sino Brey quien aventuró un posible nombre), Polino comenzó su programa de los fines de semana con una tensa denuncia hacia Mariana Brey: "No es Nicolás González, yo nunca dije eso y hubo portales que hasta citaron como la información la di yo ¡Vos no podés inventar un nombre, hacer una deducción así!". En su defensa, la panelista retrucó: “Bueno, es que no hay tantos solteros, y yo lo quise chequear y no me lo desmintieron”.

"¡Te lo desmiento yo ahora! No inventen cosas que involucran gente. ¡Y eso del que calla, otorga, es mentira! No quieras dar vuelta las cosas Mariana, te equivocaste", fulminó Polino, disgustado con el proceder de su panelista. El duro reto del periodista no achicó a Brey, quien incluso desafió a su par con un corto y firme: "Voy a seguir averiguando entonces".