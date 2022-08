La fuerte acusación de una humorista contra Martín Bossi: "Recontra pirata"

Una reconocida actriz y humorista contó su accidentado vínculo con Martín Bossi y aseguró que le fue infiel con una famosa periodista.

Una expareja de Martín Bossi rompió el silencio y lanzó una fuerte acusación en contra del famoso actor. La humorista que protagonizó un "intenso" romance con Bossi aseguró que estuvieron juntos durante varios años, pero que la relación terminó de muy mala manera debido a una inesperada actitud del comediante.

Momi Giardina, una reconocida actriz y humorista que actualmente triunfa en TikTok, brindó una entrevista con Dalia Gutmann y Vale Goirdano en el ciclo que conducen por Radio Gente. La invitada confesó que mantuvo una relación con Martín Bossi durante casi cuatro años y que todo finalizó porque él le fue infiel. "Fue por el único que llegué a tomar antidepresivos", enfatizó Giardina.

"La pareja fue una mierda. Éramos muy intensos. Lo quiero mucho pero claramente no funcionó", empezó por decir la humorista y luego explicó la insólita forma en la que se enteró que Bossi le era infiel. "Yo estaba re enamorada. Estaba haciendo teatro con Gasalla por los 100 años del Maipo. Estaba en el camarín leyendo una revista. Era revista Pronto y veo que decía: la nueva pareja Martín Bossi y Fernanda Iglesias", explicó Giardina sobre el terrible momento que le tocó pasar.

En este sentido, la humorista y tiktoker amplió: "Martín era mi pareja, mi novio y en las fotos estaba en la plaza con la mina. Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias". "Lo llamé re caliente diciéndole mil cosas. Pasa que Martín era recontra pirata en aquel entonces y bueno, me pasó", sentenció Momi Giardina, al tiempo que aseguró que hoy en día mantiene un buen vínculo con Martín Bossi.

El mal momento de Bossi en un boliche de Temperley: "Pensé que me mataban"

Martín Bossi vivió un mal momento en un boliche de Temperley, zona sur del conurbano bonaerense. El comediante aseguró que este episodio fue, en su momento, "tormentoso2 para él. Afortunadamente, no sufrió ningún tipo de represalia pero en su mente creó escenarios drásticos que nunca ocurrieron en realidad.

Corrían los finales de los '80 cuando el joven Martín Bossi fue protagonista de un tenso episodio en un local bailable. "El día que más mal la pasé, que sentí la sensación, fue en Espectro (Temperley). Tengo un amigo que me dice 'toca un grupo de heavy metal, groso'. Estábamos con los muchachos y no teníamos plata para ver a Poison, Guns and Roses, fuimos a ver a Bravo, CAE", comenzó diciendo el ex ShowMatch.

Bossi se sorprendió al observar que, lejos de formarse un ambiente con gente "pesada" y temas de rock metálico, CAE y Bravo entonaron melodías románticas. "La gente (enloquecida) y después... 'Despacio y en silencio'. '¿Qué pasó?', dije. Todos agarrados. Ese día fue el más satisfactorio porque pensé que me mataban y terminé abrazado de los de la Harley Davidson. Ese día vi el peligro", aseguró, entre risas, Martín Bossi.